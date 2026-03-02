Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року

$43.210.00
1 березня, 20:23 • 12547 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 20514 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 21758 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 30049 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 44950 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 60000 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 66718 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 76044 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 77958 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 73880 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати із США та партнерами, щоб зупинити атаки Ірану у відповідь1 березня, 21:12 • 10317 перегляди
Британія просить Україну допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони22:24 • 10466 перегляди
росія окупувала 126 кв км української території у лютому, що є найменшим показником з липня 2024 року - DeepStatePhoto22:57 • 10357 перегляди
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ23:32 • 11251 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС00:05 • 11099 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 90826 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 96072 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 79879 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 81932 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 82079 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Велика Британія
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 46813 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 45548 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 42787 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 41920 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 55158 перегляди
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Ліванське угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за ракетний обстріл півночі Ізраїлю. Це сталося вперше після перемир'я у листопаді 2024 року та є "помстою" за загибель Алі Хаменеї.

Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року

Ліванське угруповання "Хезболла" взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл півночі Ізраїлю сьогодні ввечері вперше з моменту укладення ізраїльсько-ліванського перемир'я у листопаді 2024 року. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.

Деталі

У заяві "Хезболли" вказується, що ракетний обстріл – це "помста за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї".

У "Хезболлі" стверджують, що нічна атака була спрямована на об'єкт протиракетної оборони на південь від Хайфи. Армія оборони Ізраїлю заявила, що перехопила одну ракету, випущену по півночі Ізраїлю з Лівану, і допустила, щоб кілька інших впали на відкритому просторі. Повідомлень про поранених чи руйнування не надходило

- йдеться у статті.

Водночас у "Хезболлі" вважають, що ракетний обстріл є "попередженням" Ізраїлю "вивести війська з окупованої ліванської території", маючи на увазі п'ять прикордонних постів, які Ізраїль утримує в Лівані.

Нагадаємо

У січні сили ЦАХАЛ завдали серії ударів по південних та східних районах Лівану, зокрема по місту Сидон. Атаки також відбулися в долині Бекаа, де було уражено будинок командира ХАМАС та автомобіль з членами "Хезболли".

Ізраїль завдав ударів по угрупуванню "Хезболла" у Лівані 28.02.26, 09:23 • 7078 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Алі Хаменеї
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Ліван