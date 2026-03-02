Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року

Ліванське угруповання "Хезболла" взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл півночі Ізраїлю сьогодні ввечері вперше з моменту укладення ізраїльсько-ліванського перемир'я у листопаді 2024 року. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.

Деталі

У заяві "Хезболли" вказується, що ракетний обстріл – це "помста за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї".

У "Хезболлі" стверджують, що нічна атака була спрямована на об'єкт протиракетної оборони на південь від Хайфи. Армія оборони Ізраїлю заявила, що перехопила одну ракету, випущену по півночі Ізраїлю з Лівану, і допустила, щоб кілька інших впали на відкритому просторі. Повідомлень про поранених чи руйнування не надходило - йдеться у статті.

Водночас у "Хезболлі" вважають, що ракетний обстріл є "попередженням" Ізраїлю "вивести війська з окупованої ліванської території", маючи на увазі п'ять прикордонних постів, які Ізраїль утримує в Лівані.

Нагадаємо

У січні сили ЦАХАЛ завдали серії ударів по південних та східних районах Лівану, зокрема по місту Сидон. Атаки також відбулися в долині Бекаа, де було уражено будинок командира ХАМАС та автомобіль з членами "Хезболли".

Ізраїль завдав ударів по угрупуванню "Хезболла" у Лівані