Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати із США та партнерами, щоб зупинити атаки Ірану у відповідь
Київ • УНН
Велика Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати зі США та партнерами для зупинки атак Ірану. Вони заявляють про шок від ударів Ірану та готовність до оборонних дій.
Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність співпрацювати зі США та партнерами, щоб допомогти зупинити атаки Ірану у відповідь, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у спільній заяві заявили, що вони "шоковані" "безрозсудними" ударами Ірану по їхніх союзниках, які загрожують їхнім військовослужбовцям та громадянам у регіоні.
"Ми вживемо заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні, можливо, шляхом забезпечення необхідних та пропорційних оборонних дій, щоб знищити здатність Ірану запускати ракети та безпілотники з їхнього джерела. Ми домовилися співпрацювати зі США та союзниками в регіоні з цього питання", – йдеться у заяві.
Подальших подробиць не надано.
Додамо
Президент США Дональд Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати близько чотирьох тижнів. Він також прокоментував загибель трьох американських військовослужбовців у конфлікті.