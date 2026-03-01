Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати із США та партнерами, щоб зупинити атаки Ірану у відповідь

$43.210.00
51.020.00
ukenru
20:23 • 2332 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 9494 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 12661 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 22232 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 38994 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 57174 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 64619 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74776 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 76371 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72912 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.5м/с
71%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЦАХАЛ показав відео ураження штабу ЗС Ірану в ТегераніVideo1 березня, 11:21 • 11400 перегляди
Нафтовий танкер Skylight під санкціями США зазнав удару з боку Ірану біля ОмануVideo1 березня, 12:50 • 10493 перегляди
Іран вдарив ракетою по Бейт-Шемешу в Ізраїлі, є жертвиPhotoVideo1 березня, 13:12 • 9286 перегляди
Колишній президент Ірану Ахмадінежад, ймовірно, загинув під час удару по Тегерану1 березня, 14:27 • 8428 перегляди
Іран повідомив про атаку авіаносця США Abraham Lincoln чотирма ракетами1 березня, 14:50 • 7750 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 86263 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 91234 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 76258 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 78795 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 79072 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джон Гілі
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 45109 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 43702 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 41118 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 40305 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 53868 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Bild
The Guardian

Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати із США та партнерами, щоб зупинити атаки Ірану у відповідь

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Велика Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати зі США та партнерами для зупинки атак Ірану. Вони заявляють про шок від ударів Ірану та готовність до оборонних дій.

Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати із США та партнерами, щоб зупинити атаки Ірану у відповідь

Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність співпрацювати зі США та партнерами, щоб допомогти зупинити атаки Ірану у відповідь, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у спільній заяві заявили, що вони "шоковані" "безрозсудними" ударами Ірану по їхніх союзниках, які загрожують їхнім військовослужбовцям та громадянам у регіоні.

"Ми вживемо заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні, можливо, шляхом забезпечення необхідних та пропорційних оборонних дій, щоб знищити здатність Ірану запускати ракети та безпілотники з їхнього джерела. Ми домовилися співпрацювати зі США та союзниками в регіоні з цього питання", – йдеться у заяві.

Подальших подробиць не надано.

ОАЕ закривають своє посольство в Ірані після ударів по країні01.03.26, 22:37 • 1208 переглядiв

Додамо

Президент США Дональд Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати близько чотирьох тижнів. Він також прокоментував загибель трьох американських військовослужбовців у конфлікті.

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Іран