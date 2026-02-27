Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові

$43.210.03
Ексклюзив
15:15 • 5814 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 12416 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 22772 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 25661 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 33264 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 48892 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 44053 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38361 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32792 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52830 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Графіки відключень електроенергії
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 11258 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 10752 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 16888 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 12219 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 10236 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 4962 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 6638 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Роберт Фіцо
Сергій Кислиця
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 218 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 1928 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 23834 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 21096 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 51727 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Актор Джим Керрі став тріумфатором 51-ї церемонії Cesar Awards, отримавши почесного "Сезара". Він подякував родині та порівняв акторство зі скульптурою.

Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові

Легендарний канадсько-американський актор Джим Керрі  став одним із головних тріумфаторів 51-ї церемонії вручення французької кінопремії Cesar Awards. Артист отримав почесного "Сезара" та виголосив зворушливу промову французькою мовою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Зірку фільмів "Маска" та "Як Ґрінч украв Різдво" на сцену запросив режисер Мішель Ґондрі, з яким актор співпрацював у стрічці "Вічне сяйво чистого розуму" понад два десятиліття тому.

Під час виступу Джим Керрі порівняв акторське ремесло зі скульптурою, зазначивши, що кожна роль — це матеріал, з якого митець формує образ. Він також розповів про свого предка Марка-Франсуа Карре, який народився у французькому Сен-Мало близько трьохсот років тому, а згодом емігрував до Канади.

На церемонію актор прийшов разом із донькою Джейн Керрі, онуком Джексоном та коханою Міною. У фіналі промови він подякував родині за підтримку й із гумором поцікавився у глядачів, чи добре впорався з французькою мовою. Зал відповів йому оваціями стоячи.

Дякую моїй чудовій родині, моїй доньці Джейн та моєму онуку Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй чудовій супутниці, Міні. Я люблю тебе, Міно. І нарешті, дякую найсмішнішій людині, яку я коли-небудь знав: моєму батькові - Персі Джозефу Керрі, який навчив мене цінувати любов, щедрість та сміх

- резюмував артист.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, Фільм "Містер ніхто проти путіна" отримав нагороду BAFTA за найкращий документальний фільм 22 лютого 2026 року. Стрічка показує мілітаризацію освіти в російських школах.

Станіслав Кармазін

СвітУНН Lite
російська пропаганда
Режисер
Війна в Україні
Фільм
Канада