Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові

Легендарний канадсько-американський актор Джим Керрі став одним із головних тріумфаторів 51-ї церемонії вручення французької кінопремії Cesar Awards. Артист отримав почесного "Сезара" та виголосив зворушливу промову французькою мовою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Зірку фільмів "Маска" та "Як Ґрінч украв Різдво" на сцену запросив режисер Мішель Ґондрі, з яким актор співпрацював у стрічці "Вічне сяйво чистого розуму" понад два десятиліття тому.

Під час виступу Джим Керрі порівняв акторське ремесло зі скульптурою, зазначивши, що кожна роль — це матеріал, з якого митець формує образ. Він також розповів про свого предка Марка-Франсуа Карре, який народився у французькому Сен-Мало близько трьохсот років тому, а згодом емігрував до Канади.

На церемонію актор прийшов разом із донькою Джейн Керрі, онуком Джексоном та коханою Міною. У фіналі промови він подякував родині за підтримку й із гумором поцікавився у глядачів, чи добре впорався з французькою мовою. Зал відповів йому оваціями стоячи.

Дякую моїй чудовій родині, моїй доньці Джейн та моєму онуку Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй чудовій супутниці, Міні. Я люблю тебе, Міно. І нарешті, дякую найсмішнішій людині, яку я коли-небудь знав: моєму батькові - Персі Джозефу Керрі, який навчив мене цінувати любов, щедрість та сміх - резюмував артист.

