На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
11:15 • 1386 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 5326 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 21381 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 38231 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 34671 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 34809 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 30272 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 47638 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22515 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 109605 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
68%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мадуро вимагає закриття справи про наркоторгівлю через блокування коштів на адвокатів27 лютого, 04:18 • 6754 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 15645 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto27 лютого, 04:46 • 17141 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном27 лютого, 05:00 • 13613 перегляди
Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні27 лютого, 05:43 • 7676 перегляди
Публікації
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 1386 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 47638 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 39001 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 109605 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 82564 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 15725 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 15871 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 46853 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 56601 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 58920 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Фільм
Соціальна мережа

На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла

Київ • УНН

 • 1940 перегляди

В Індонезії поліція проводить ДНК-експертизу фрагментів людського тіла, знайдених на пляжі Кетевел. Слідчі перевіряють, чи можуть рештки належати громадянину України І.К., який раніше був заявлений як жертва викрадення.

На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла

В індонезійській провінції Балі поліція проводить ДНК-експертизу після виявлення фрагментів людського тіла на пляжі Кетевел. Слідчі перевіряють, чи можуть рештки належати громадянину України з ініціалами IK, який раніше був заявлений як жертва викрадення. Про це пише Kumparan News, передає УНН.

Деталі

Частини тіла - голову, праву ногу, фрагменти грудної клітки, стегно та частину внутрішніх органів - знайшли місцеві жителі 26 лютого в гирлі річки Вос. Усі рештки доправили до лікарні RSUP Prof IGNG Ngoerah у Денпасарі для судово-медичної експертизи.

Представник поліції Балі Комбес Аріасанді повідомив, що спеціалісти DVI, судово-медичної служби та криміналістичної лабораторії відібрали зразки ДНК з фрагментів тіла. Паралельно, у співпраці з консульством України, буде взято зразок ДНК матері зниклого українця IK для подальшого зіставлення.

За словами Аріасанді, наразі не можна підтвердити, що знайдені рештки належать саме IK. Поліція наголошує, що висновки будуть зроблені виключно після завершення наукових експертиз.

Ми повинні діяти виключно на основі наукового розслідування, результатів судово-медичної експертизи та інших доказів

- сказав представник поліції.

Під час первинного огляду на одному з фрагментів руки виявили татуювання у вигляді годинника з римськими цифрами. Водночас через значний ступінь розкладання експерти поки не можуть навіть визначити стать загиблого.

За попередньою оцінкою судово-медичного експерта, смерть могла настати понад три дні тому. Розслідування триває, правоохоронці продовжують обстежувати місце події в пошуках інших можливих фрагментів.

Нагадаємо

Індонезійська поліція розслідує ймовірне викрадення українця Ігоря Комарова на Балі. Чоловік на відео просить родичів сплатити викуп у 10 мільйонів доларів.

Андрій Тимощенков

КриміналСвіт
Індонезія
Балі (провінція)
Україна