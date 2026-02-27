На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла
Київ • УНН
В індонезійській провінції Балі поліція проводить ДНК-експертизу після виявлення фрагментів людського тіла на пляжі Кетевел. Слідчі перевіряють, чи можуть рештки належати громадянину України з ініціалами IK, який раніше був заявлений як жертва викрадення. Про це пише Kumparan News, передає УНН.
Деталі
Частини тіла - голову, праву ногу, фрагменти грудної клітки, стегно та частину внутрішніх органів - знайшли місцеві жителі 26 лютого в гирлі річки Вос. Усі рештки доправили до лікарні RSUP Prof IGNG Ngoerah у Денпасарі для судово-медичної експертизи.
Представник поліції Балі Комбес Аріасанді повідомив, що спеціалісти DVI, судово-медичної служби та криміналістичної лабораторії відібрали зразки ДНК з фрагментів тіла. Паралельно, у співпраці з консульством України, буде взято зразок ДНК матері зниклого українця IK для подальшого зіставлення.
За словами Аріасанді, наразі не можна підтвердити, що знайдені рештки належать саме IK. Поліція наголошує, що висновки будуть зроблені виключно після завершення наукових експертиз.
Ми повинні діяти виключно на основі наукового розслідування, результатів судово-медичної експертизи та інших доказів
Під час первинного огляду на одному з фрагментів руки виявили татуювання у вигляді годинника з римськими цифрами. Водночас через значний ступінь розкладання експерти поки не можуть навіть визначити стать загиблого.
За попередньою оцінкою судово-медичного експерта, смерть могла настати понад три дні тому. Розслідування триває, правоохоронці продовжують обстежувати місце події в пошуках інших можливих фрагментів.
Нагадаємо
Індонезійська поліція розслідує ймовірне викрадення українця Ігоря Комарова на Балі. Чоловік на відео просить родичів сплатити викуп у 10 мільйонів доларів.