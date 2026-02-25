На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова

Індонезійська поліція розслідує повідомлення про ймовірне викрадення громадянина України Ігоря Комарова на острові Балі. Правоохоронці перевіряють відео, яке поширюється в соцмережах, де чоловік заявляє про побиття та просить родичів сплатити викуп, а також уже опитали низку свідків.

Про це пише Bali Post та Kompas із посиланням на керівника відділу зв’язків із громадськістю регіональної поліції Балі Янсена Авітуса Панджайтана, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, відео з’явилося в мережі й швидко стало вірусним. На записі 28-річний громадянин України з ініціалами IK плаче, заявляє, що його викрали в районі Джимбаран на півдні Балі, та стверджує, що зазнав серйозних травм. У відео він просить родичів заплатити викуп у розмірі 10 мільйонів доларів США, що еквівалентно приблизно 157 мільярдам індонезійських рупій.

Поліція підтвердила, що офіційне повідомлення про зникнення іноземця надійшло до відділку поліції Кута-Селатан увечері 15 лютого. Заяву подав друг зниклого. За його словами, того вечора IK разом із двома знайомими їхав на мотоциклах у районі Джимбаран, де вони планували тренування на підйомі. Один із товаришів поїхав уперед, а коли обернувся, IK і ще одного чоловіка вже не було. Повернувшись на місце, вони дізналися, що на зниклих нібито напали невідомі.

На місці події правоохоронці виявили особисті речі зниклого – мобільний телефон, сумку та гаманець, які вилучили як первинні речові докази. Паралельно поліція перевіряє автентичність відео, зокрема встановлює, де саме воно було записане – на Балі чи за межами острова. Кіберпідрозділи Полиції Балі намагаються встановити першоджерело публікації та повний контекст запису.

Наразі правоохоронці вже допитали близько 10 свідків, серед яких друг зниклого. Також вилучено записи з камер відеоспостереження вздовж маршруту в районі Джимбаран, а слідчі та криміналісти провели огляд місця події з метою пошуку додаткових слідів.

У поліції зазначають, що в соціальних мережах поширюються різні припущення щодо особи зниклого та можливих мотивів злочину, однак правоохоронці закликають утриматися від спекуляцій. За офіційними даними, громадянин України перебував на Балі як турист.

Розслідування триває. Влада Індонезії заявляє, що докладе всіх зусиль для встановлення обставин події та з’ясування місця перебування зниклого, наголошуючи на важливості безпеки іноземців і збереженні репутації Балі як туристичного регіону.

