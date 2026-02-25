На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова

$43.260.03
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
09:09 • 12413 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 12247 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 11880 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 18203 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 25791 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 21579 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19909 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17057 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 16102 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів25 лютого, 01:19 • 12369 перегляди
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН25 лютого, 02:32 • 13024 перегляди
Тактика "тисячі порізів": росіяни перейняли досвід Другої світової на війні проти України - France2425 лютого, 03:06 • 11807 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол07:00 • 8128 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 7580 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 35231 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 45698 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 63274 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 80354 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 82778 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Угорщина
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 12903 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 16689 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 19112 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 24009 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 32580 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Індонезійська поліція розслідує ймовірне викрадення українця Ігоря Комарова на Балі. Чоловік на відео просить родичів сплатити викуп у 10 мільйонів доларів.

На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова

Індонезійська поліція розслідує повідомлення про ймовірне викрадення громадянина України Ігоря Комарова на острові Балі. Правоохоронці перевіряють відео, яке поширюється в соцмережах, де чоловік заявляє про побиття та просить родичів сплатити викуп, а також уже опитали низку свідків.

Про це пише Bali Post та Kompas із посиланням на керівника відділу зв’язків із громадськістю регіональної поліції Балі Янсена Авітуса Панджайтана, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, відео з’явилося в мережі й швидко стало вірусним. На записі 28-річний громадянин України з ініціалами IK плаче, заявляє, що його викрали в районі Джимбаран на півдні Балі, та стверджує, що зазнав серйозних травм. У відео він просить родичів заплатити викуп у розмірі 10 мільйонів доларів США, що еквівалентно приблизно 157 мільярдам індонезійських рупій.

Поліція підтвердила, що офіційне повідомлення про зникнення іноземця надійшло до відділку поліції Кута-Селатан увечері 15 лютого. Заяву подав друг зниклого. За його словами, того вечора IK разом із двома знайомими їхав на мотоциклах у районі Джимбаран, де вони планували тренування на підйомі. Один із товаришів поїхав уперед, а коли обернувся, IK і ще одного чоловіка вже не було. Повернувшись на місце, вони дізналися, що на зниклих нібито напали невідомі.

На місці події правоохоронці виявили особисті речі зниклого – мобільний телефон, сумку та гаманець, які вилучили як первинні речові докази. Паралельно поліція перевіряє автентичність відео, зокрема встановлює, де саме воно було записане – на Балі чи за межами острова. Кіберпідрозділи Полиції Балі намагаються встановити першоджерело публікації та повний контекст запису.

Кіберзлочин на понад 127 млн грн: 21-річному українцю, який переховується у Німеччині, повідомили про підозру24.02.26, 21:29 • 3896 переглядiв

Наразі правоохоронці вже допитали близько 10 свідків, серед яких друг зниклого. Також вилучено записи з камер відеоспостереження вздовж маршруту в районі Джимбаран, а слідчі та криміналісти провели огляд місця події з метою пошуку додаткових слідів.

У поліції зазначають, що в соціальних мережах поширюються різні припущення щодо особи зниклого та можливих мотивів злочину, однак правоохоронці закликають утриматися від спекуляцій. За офіційними даними, громадянин України перебував на Балі як турист.

Розслідування триває. Влада Індонезії заявляє, що докладе всіх зусиль для встановлення обставин події та з’ясування місця перебування зниклого, наголошуючи на важливості безпеки іноземців і збереженні репутації Балі як туристичного регіону.

Нагадаємо

У Молдові виявили трирічну українку, викрадену батьком у жовтні 2025 року. Дівчинку передали матері, а батька затримали для екстрадиції в Україну.

Андрій Тимощенков

КриміналСвіт