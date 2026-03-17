Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
63%
755мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Ольга Фреймут
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії06:57 • 4634 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 37466 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 47678 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 51685 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 57439 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Financial Times

Генерал США Агуто після візиту до Києва потрапив у скандал через алкоголь і секретні матеріали

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Американський генерал Антоніо Агуто під час візиту до Києва травмувався через сп’яніння. Також він залишив у потязі секретні карти, які знайшла провідниця.

Американський генерал Антоніо Агуто, який у 2024 році відповідав за координацію безпекової допомоги Україні, під час одного з візитів до Києва зазнав струсу мозку після надмірного вживання алкоголю, а під час іншої поїздки залишив у потязі секретні карти. Про це йдеться у звіті Офісу генерального інспектора Міністерства оборони США, передає УНН.

Деталі

За даними розслідування, інцидент із алкоголем стався 13 травня 2024 року в Києві. Після багатогодинної вечері, яку в документах описують як військовий захід, Агуто, за свідченнями очевидців, перебував у стані сильного сп’яніння. Після цього він упав у готельному номері та вдарився потилицею, а наступного ранку знову впав дорогою до посольства США, вдарившись щелепою об бетон. Згодом у лікарні у нього діагностували струс мозку.

У звіті зазначається, що генерал порушив обмеження на вживання алкоголю, встановлені для американських військових в Україні. Сам Агуто теж визнав, що того вечора був у стані сп’яніння.

Окремо у звіті йдеться про ще один інцидент, який стався 3-4 квітня 2024 року під час поїздки з України до Німеччини через Польщу. За даними розслідування, Агуто перевозив карти з грифом Secret у тубусі, оскільки через великий формат їх не могли запакувати стандартним способом для секретних матеріалів. Після прибуття до Польщі тубус залишився у потязі. Секретні карти  не змогли знайти приблизно добу. Згодом на них у вагоні натрапила  українська провідниця та передала до посольства США.

Розслідування щодо Агуто відкрили 6 червня 2024 року після трьох анонімних скарг, отриманих наприкінці травня.

Нагадаємо

Антоніо Агуто очолював Security Assistance Group-Ukraine, яка координувала безпекову допомогу Україні з німецького Вісбадена. Посаду він залишив 5 серпня 2024 року.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Армія США
Міністерство оборони США
Вісбаден
Німеччина
Україна
Київ
Польща