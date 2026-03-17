Генерал США Агуто після візиту до Києва потрапив у скандал через алкоголь і секретні матеріали

Американський генерал Антоніо Агуто, який у 2024 році відповідав за координацію безпекової допомоги Україні, під час одного з візитів до Києва зазнав струсу мозку після надмірного вживання алкоголю, а під час іншої поїздки залишив у потязі секретні карти. Про це йдеться у звіті Офісу генерального інспектора Міністерства оборони США, передає УНН.

Деталі

За даними розслідування, інцидент із алкоголем стався 13 травня 2024 року в Києві. Після багатогодинної вечері, яку в документах описують як військовий захід, Агуто, за свідченнями очевидців, перебував у стані сильного сп’яніння. Після цього він упав у готельному номері та вдарився потилицею, а наступного ранку знову впав дорогою до посольства США, вдарившись щелепою об бетон. Згодом у лікарні у нього діагностували струс мозку.

У звіті зазначається, що генерал порушив обмеження на вживання алкоголю, встановлені для американських військових в Україні. Сам Агуто теж визнав, що того вечора був у стані сп’яніння.

Окремо у звіті йдеться про ще один інцидент, який стався 3-4 квітня 2024 року під час поїздки з України до Німеччини через Польщу. За даними розслідування, Агуто перевозив карти з грифом Secret у тубусі, оскільки через великий формат їх не могли запакувати стандартним способом для секретних матеріалів. Після прибуття до Польщі тубус залишився у потязі. Секретні карти не змогли знайти приблизно добу. Згодом на них у вагоні натрапила українська провідниця та передала до посольства США.

Розслідування щодо Агуто відкрили 6 червня 2024 року після трьох анонімних скарг, отриманих наприкінці травня.

Нагадаємо

Антоніо Агуто очолював Security Assistance Group-Ukraine, яка координувала безпекову допомогу Україні з німецького Вісбадена. Посаду він залишив 5 серпня 2024 року.