$44.080.0650.580.09
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
63%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Ольга Фреймут
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии06:57 • 4612 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 37451 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 47664 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 51676 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 57431 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Financial Times

Генерал США Агуто после визита в Киев попал в скандал из-за алкоголя и секретных материалов

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Американский генерал Антонио Агуто во время визита в Киев получил травму из-за опьянения. Также он оставил в поезде секретные карты, которые нашла проводница.

Американский генерал Антонио Агуто, который в 2024 году отвечал за координацию помощи Украине в сфере безопасности, во время одного из визитов в Киев получил сотрясение мозга после чрезмерного употребления алкоголя, а во время другой поездки оставил в поезде секретные карты. Об этом говорится в отчете Офиса генерального инспектора Министерства обороны США, передает УНН.

Детали

По данным расследования, инцидент с алкоголем произошел 13 мая 2024 года в Киеве. После многочасового ужина, который в документах описывают как военное мероприятие, Агуто, по свидетельствам очевидцев, находился в состоянии сильного опьянения. После этого он упал в гостиничном номере и ударился затылком, а на следующее утро снова упал по дороге в посольство США, ударившись челюстью о бетон. Впоследствии в больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

В отчете отмечается, что генерал нарушил ограничения на употребление алкоголя, установленные для американских военных в Украине. Сам Агуто тоже признал, что в тот вечер был в состоянии опьянения.

Отдельно в отчете говорится о еще одном инциденте, который произошел 3-4 апреля 2024 года во время поездки из Украины в Германию через Польшу. По данным расследования, Агуто перевозил карты с грифом Secret в тубусе, поскольку из-за большого формата их не могли упаковать стандартным способом для секретных материалов. После прибытия в Польшу тубус остался в поезде. Секретные карты не смогли найти примерно сутки. Впоследствии на них в вагоне наткнулась украинская проводница и передала в посольство США.

Расследование в отношении Агуто открыли 6 июня 2024 года после трех анонимных жалоб, полученных в конце мая.

Напомним

Антонио Агуто возглавлял Security Assistance Group-Ukraine, которая координировала помощь Украине в сфере безопасности из немецкого Висбадена. Должность он покинул 5 августа 2024 года.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Армия Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Висбаден
Германия
Украина
Киев
Польша