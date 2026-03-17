Генерал США Агуто после визита в Киев попал в скандал из-за алкоголя и секретных материалов

Американский генерал Антонио Агуто, который в 2024 году отвечал за координацию помощи Украине в сфере безопасности, во время одного из визитов в Киев получил сотрясение мозга после чрезмерного употребления алкоголя, а во время другой поездки оставил в поезде секретные карты. Об этом говорится в отчете Офиса генерального инспектора Министерства обороны США, передает УНН.

По данным расследования, инцидент с алкоголем произошел 13 мая 2024 года в Киеве. После многочасового ужина, который в документах описывают как военное мероприятие, Агуто, по свидетельствам очевидцев, находился в состоянии сильного опьянения. После этого он упал в гостиничном номере и ударился затылком, а на следующее утро снова упал по дороге в посольство США, ударившись челюстью о бетон. Впоследствии в больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

В отчете отмечается, что генерал нарушил ограничения на употребление алкоголя, установленные для американских военных в Украине. Сам Агуто тоже признал, что в тот вечер был в состоянии опьянения.

Отдельно в отчете говорится о еще одном инциденте, который произошел 3-4 апреля 2024 года во время поездки из Украины в Германию через Польшу. По данным расследования, Агуто перевозил карты с грифом Secret в тубусе, поскольку из-за большого формата их не могли упаковать стандартным способом для секретных материалов. После прибытия в Польшу тубус остался в поезде. Секретные карты не смогли найти примерно сутки. Впоследствии на них в вагоне наткнулась украинская проводница и передала в посольство США.

Расследование в отношении Агуто открыли 6 июня 2024 года после трех анонимных жалоб, полученных в конце мая.

Антонио Агуто возглавлял Security Assistance Group-Ukraine, которая координировала помощь Украине в сфере безопасности из немецкого Висбадена. Должность он покинул 5 августа 2024 года.