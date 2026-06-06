Зеленский: украинские дроны преодолели до 1000 км до арсеналов вмф рф и базы в кронштадте, под краснодаром поразили нефтебазу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередных результатах украинских дальнобойных санкций - минувшей ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга – до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте, а также около 500 километров до Краснодарского региона и ударили по нефтебазе, пишет УНН.

Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию. Минувшей ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга – до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров до Краснодарского региона и ударили по нефтебазе. Важные результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. россии нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ. Спасибо нашим воинам за меткость