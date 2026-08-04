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Обвиняемым в медицинской халатности врачам Odrex ещё на два месяца продлили меру пресечения

Киев • УНН

 • 81376 просмотра

Проведение хирургических вмешательств без внесения записей в медицинскую документацию является нарушением профессиональных обязанностей врача. Когда такие действия могут стать основанием для уголовной ответственности и какое значение это имеет в деле о медицинской халатности врачей клиники Odrex.

Обвиняемым в медицинской халатности врачам Odrex ещё на два месяца продлили меру пресечения

Киевский районный суд Одессы продлил меру пресечения врачам клиники Odrex Виталию Русакову и Марине Белоцерковской, которых судят по ч. 1 ст. 140 УК Украины по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана. Параллельно с этим, обвиняемый хирург продолжает оперировать, не делая записей в медицинских карточках, пишет УНН

Решением суда Виталию Русакову и Марине Белоцерковской продлена мера пресечения в виде личного обязательства еще на 2 месяца. Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook обвиняемый Виталий Русаков, суд также продлил его отстранение от должностей заведующего хирургическим отделением №2, врача-хирурга и врача-эндоскописта ООО "Медицинский Дом "Одрекс".

При этом, по данным досудебного расследования, хирург осуществлял медицинскую практику за пределами лечебного учреждения и не документировал проведенные медицинские вмешательства.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый Русаков осуществляет медицинскую практику лечения за пределами лечебного медицинского учреждения ООО "Дом медицины", не внося соответствующие сведения о проведенных медицинских манипуляциях в медицинские карточки пациентов", – сообщил прокурор.

Ведение медицинской документации предусмотрено приказом Министерства здравоохранения №110 от 14 февраля 2012 года. Именно медицинская карточка содержит информацию о проведенном лечении, вмешательствах, назначениях и состоянии пациента. Если же сведения об операции не вносятся в документацию, в случае возникновения осложнений или судебного спора пациент фактически лишается одного из ключевых доказательств, которое позволяет установить, какие именно медицинские действия выполнял врач и соответствовали ли они профессиональным стандартам. Как отметил в комментариях УНН адвокат, управляющий партнер компании "Турий и Партнеры" Андрей Турий, проведение хирургических вмешательств за пределами учреждения здравоохранения само по себе создает серьезные риски, ведь жилье пациента не соответствует требованиям, которые закон предъявляет к операционной.

"Хирургическое вмешательство является видом медицинской практики, которая подлежит лицензированию. Лицензия выдается на конкретное место осуществления деятельности, которое должно соответствовать санитарным, материально-техническим и организационным требованиям (Лицензионные условия, утвержденные постановлением КМ Украины № 285 от 2 марта 2016 года). Жилое помещение пациента практически никогда не соответствует требованиям к операционной (стерильность, оборудование для анестезии и реанимации, условия асептики/антисептики и т.д.)", – пояснил Турий.

Дело врачей Odrex: PR на смерти пациента и обвинения судей в недобросовестности29.07.26, 09:00 • 79668 просмотров

За проведение хирургического вмешательства в таких условиях врач может понести дисциплинарную ответственность или потерять право на осуществление профессиональной деятельности. В то же время эксперт подчеркивает, что уголовно-правовой риск возникает не из-за самого факта проведения операции дома или отсутствия документации отдельно, а из-за тяжких последствий для пациента.

"Привлечение к уголовной ответственности медицинского работника реально только в случае наступления тяжких последствий для больного независимо от ведения или неведения документации", – подчеркивает адвокат.

Подобной позиции придерживается и адвокат Дмитрий Касьяненко. 

"Врач не имеет права проводить медицинскую практику без лицензии, вне заявленной специальности и без надлежащего оборудования, а также применять неутвержденные методы лечения или осуществлять вмешательства без информированного согласия пациента, кроме неотложной ситуации с прямой угрозой жизни", – объясняет Касьяненко.

Почему этот вопрос стал актуальным в деле врачей Odrex

Юридические разъяснения относительно значения медицинской документации приобретают особую актуальность в уголовном производстве в отношении врачей частной клиники Odrex. Как ранее сообщал УНН, сторона защиты за это время подала более десятка ходатайств: об отводе судей, об изменении подсудности, о возврате обвинительного акта и больше всего – о переносах заседаний из-за неявки адвокатов. В результате суд не может полноценно исследовать доказательства и дать ответ на вопрос – существует ли причинно-следственная связь между действиями обвиняемых и смертью бизнесмена Аднана Кивана?

Итак, то, что Виталий Русаков проводит новые медицинские вмешательства без внесения соответствующих записей в медицинские карточки, может натолкнуть на мысль, что таким образом он пытается обезопасить себя от возможных уголовных дел. Ведь именно отсутствие записей в медицинской документации потенциально затрудняет дальнейшую проверку действий медика и доказательство обстоятельств лечения.

Юлия Мельник

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