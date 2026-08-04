РПЦ продолжает открыто заниматься милитаризацией российского общества - ЦПД

Русская православная церковь продолжает открыто заниматься милитаризацией российского общества. Об этом свидетельствуют всё новые заявления её руководства, которые не имеют ничего общего ни с духовностью, ни с основами христианской этики. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что глава рпц кирилл в своей очередной проповеди заявил, что создание атомной бомбы в ссср было обусловлено "божественным вмешательством". По его словам, появление оружия массового уничтожения якобы спасло советский союз "от страшного разрушения", а сам процесс разработки происходил под влиянием "благодати и милости Божьей".

Складывается парадоксальная ситуация: структура, которая позиционирует себя защитницей "духовных ценностей" и постоянно противопоставляет россиян "аморальному Западу", годами культивирует культ оружия и насилия среди своей многомиллионной паствы - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что подобные заявления являются составляющей давней стратегии рпц по сакрализации войны и придания захватническим действиям кремля "христианского" оправдания.

"Эта структура давно служит не Богу, а кремлю как инструмент государственной пропаганды. Наглядным подтверждением этого является и недавно выпущенная кириллом книга, где участие в войне изображается как "богоугодное дело", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Русская православная церковь официально утвердила молитвы о войне, в частности обязательную молитву "о Святой Руси" с просьбой о победе для рф.

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