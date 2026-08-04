РПЦ продолжает открыто заниматься милитаризацией российского общества - ЦПД

$44.760.0751.670.05
ukenru
03:26 • 14855 просмотра
Атака на Киев и область: 3 человека погибли, 7 раненыPhoto
8 августа, 00:05 • 23287 просмотра
Атака на Броварский район Киевской области: трое погибших, среди них ребенок
7 августа, 16:28 • 31588 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 48166 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
7 августа, 13:14 • 39613 просмотра
Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд
7 августа, 12:48 • 35577 просмотра
рф атаковала Одессу: предварительно, повреждён стадион "Черноморец", есть пострадавшиеPhoto
7 августа, 11:42 • 31578 просмотра
Украина как "сложная дилемма": FT узнала о внутренних переговорах ЕС по расширению
7 августа, 10:55 • 25566 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке
7 августа, 10:20 • 20331 просмотра
Жара в Украине побила рекорды в 13 областях с максимумом +39°
Эксклюзив
7 августа, 09:35 • 17849 просмотра
Раннее цветение и быстрое обмеление - что ждет реки в Украине Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
90%
747мм
Популярные новости
Сийярто грозит до 3 лет тюрьмы в Венгрии из-за взятки — СМИ7 августа, 20:37 • 5490 просмотра
Россия за 5 дней 41 раз атаковала железную дорогу, повреждены 11 локомотивов7 августа, 22:38 • 7834 просмотра
Враг ночью атаковал Киев баллистическими ракетами, прогремело не менее семи взрывов8 августа, 00:16 • 10989 просмотра
Вражеская атака на Киев: пожары в Голосеевском и Оболонском районах, горят резервуары с топливом00:54 • 7710 просмотра
В России, куда бы ни приезжал Путин, цены на бензин падают — Le Monde01:27 • 3818 просмотра
публикации
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 48176 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 36898 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 45516 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 83047 просмотра
Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов
Эксклюзив
6 августа, 06:30 • 89969 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Александр Вучич
Валерий Залужный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Румыния
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 57788 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 80580 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 112321 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 185656 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 196087 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Шахед-136
WhatsApp

РПЦ продолжает открыто заниматься милитаризацией российского общества - ЦПД

Киев • УНН

 • 15382 просмотра

Глава РПЦ Кирилл заявил, что создание атомной бомбы в СССР было обусловлено божественным вмешательством. В ЦПД подчеркивают, что РПЦ давно служит не Богу, а Кремлю как инструмент пропаганды.

РПЦ продолжает открыто заниматься милитаризацией российского общества - ЦПД

Русская православная церковь продолжает открыто заниматься милитаризацией российского общества. Об этом свидетельствуют всё новые заявления её руководства, которые не имеют ничего общего ни с духовностью, ни с основами христианской этики. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что глава рпц кирилл в своей очередной проповеди заявил, что создание атомной бомбы в ссср было обусловлено "божественным вмешательством". По его словам, появление оружия массового уничтожения якобы спасло советский союз "от страшного разрушения", а сам процесс разработки происходил под влиянием "благодати и милости Божьей".

Складывается парадоксальная ситуация: структура, которая позиционирует себя защитницей "духовных ценностей" и постоянно противопоставляет россиян "аморальному Западу", годами культивирует культ оружия и насилия среди своей многомиллионной паствы

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что подобные заявления являются составляющей давней стратегии рпц по сакрализации войны и придания захватническим действиям кремля "христианского" оправдания.

"Эта структура давно служит не Богу, а кремлю как инструмент государственной пропаганды. Наглядным подтверждением этого является и недавно выпущенная кириллом книга, где участие в войне изображается как "богоугодное дело", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Русская православная церковь официально утвердила молитвы о войне, в частности обязательную молитву "о Святой Руси" с просьбой о победе для рф.

россияне сожгли уникальную деревянную церковь XVIII века на Херсонщине03.08.26, 23:59 • 6524 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины