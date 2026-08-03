Кабмин назначил Николая Швидкого заместителем министра обороны

Кабинет министров Украины назначил Николая Швидкого заместителем министра обороны. Об этом сообщил и.о. министра обороны Украины Евгений Хмара, передает УНН.

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Отмечается, что одной из главных задач Швидкого станет усиление взаимодействия оборонного ведомства с военными и ускорение принятия решений в соответствии с потребностями фронта. Хмара отметил, что его заместитель будет координировать работу между Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Его ключевая задача - усилить практическое взаимодействие Министерства с войском. Прежде всего - координацию работы между Минобороны, Генеральным штабом ВСУ и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Михаилом Драпатым - отметил Хмара.

Он подчеркнул, что решения Министерства обороны должны соответствовать реальной ситуации на поле боя, потребностям боевых подразделений и задачам, которые выполняют Силы обороны Украины. Для этого, по словам Хмары, необходима постоянная работа представителей ведомства непосредственно в бригадах и подразделениях на линии боевого соприкосновения - это позволит получать информацию о положении дел в войске и запросах военнослужащих, в частности солдат.

С главнокомандующим и Генеральным штабом должны двигаться совместно. С единым пониманием приоритетов и ответственности перед воинами - заявил Хмара.

Он добавил, что потребности военных подразделений должны быстрее поступать в Министерство обороны, а принятые ведомством практические решения - оперативнее внедряться непосредственно на фронте.

Напомним

В понедельник, 3 июля, Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Игорь Клименко стал новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

Кабмин назначил заместителей министра обороны