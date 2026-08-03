Кабмин назначил Николая Швидкого заместителем министра обороны

$44.760.0751.670.05
ukenru
16:28 • 17515 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 32184 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
7 августа, 13:14 • 30107 просмотра
Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд
7 августа, 12:48 • 28223 просмотра
рф атаковала Одессу: предварительно, повреждён стадион "Черноморец", есть пострадавшиеPhoto
7 августа, 11:42 • 27054 просмотра
Украина как "сложная дилемма": FT узнала о внутренних переговорах ЕС по расширению
7 августа, 10:55 • 23616 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке
7 августа, 10:20 • 19261 просмотра
Жара в Украине побила рекорды в 13 областях с максимумом +39°
Эксклюзив
7 августа, 09:35 • 17202 просмотра
Раннее цветение и быстрое обмеление - что ждет реки в Украине Photo
7 августа, 09:19 • 15749 просмотра
Поезда в трех регионах меняют маршрут из-за ударов РФ — что нужно знать
7 августа, 08:32 • 14549 просмотра
Аномальная жара вызвала детонацию мин и пожары в лесах Херсонской областиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3м/с
74%
748мм
Популярные новости
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 31496 просмотра
ГУР заявило о "параде" Magura у побережья Крыма "ко Дню Ялты" - показали эксклюзивные кадрыVideo7 августа, 13:26 • 19976 просмотра
рф осуществила одну из самых массированных атак на "Укрнафту", повреждены семь объектов добычи7 августа, 13:33 • 9172 просмотра
Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали пакт о взаимной обороне по образцу НАТО7 августа, 13:37 • 15400 просмотра
В конце июля из Южной Кореи в россию отгрузили очищенное топливо - Reuters7 августа, 14:11 • 12735 просмотра
публикации
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 32181 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 31571 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 41740 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 78743 просмотра
Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов
Эксклюзив
6 августа, 06:30 • 86535 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Александр Вучич
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Иран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 53095 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 76121 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 107920 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 181443 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 191930 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Золото
Instagram
Отопление
Техника

Кабмин назначил Николая Швидкого заместителем министра обороны

Киев • УНН

 • 12196 просмотра

Кабинет министров назначил Николая Швидкого заместителем министра обороны. Его главной задачей станет усиление взаимодействия Минобороны с военными.

Кабмин назначил Николая Швидкого заместителем министра обороны

Кабинет министров Украины назначил Николая Швидкого заместителем министра обороны. Об этом сообщил и.о. министра обороны Украины Евгений Хмара, передает УНН.

Детали

Отмечается, что одной из главных задач Швидкого станет усиление взаимодействия оборонного ведомства с военными и ускорение принятия решений в соответствии с потребностями фронта. Хмара отметил, что его заместитель будет координировать работу между Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Его ключевая задача - усилить практическое взаимодействие Министерства с войском. Прежде всего - координацию работы между Минобороны, Генеральным штабом ВСУ и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Михаилом Драпатым

- отметил Хмара.

Он подчеркнул, что решения Министерства обороны должны соответствовать реальной ситуации на поле боя, потребностям боевых подразделений и задачам, которые выполняют Силы обороны Украины. Для этого, по словам Хмары, необходима постоянная работа представителей ведомства непосредственно в бригадах и подразделениях на линии боевого соприкосновения - это позволит получать информацию о положении дел в войске и запросах военнослужащих, в частности солдат.

С главнокомандующим и Генеральным штабом должны двигаться совместно. С единым пониманием приоритетов и ответственности перед воинами

- заявил Хмара.

Он добавил, что потребности военных подразделений должны быстрее поступать в Министерство обороны, а принятые ведомством практические решения - оперативнее внедряться непосредственно на фронте.

Напомним

В понедельник, 3 июля, Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Игорь Клименко стал новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

Кабмин назначил заместителей министра обороны29.07.26, 20:26 • 3008 просмотров

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Кабинет Министров Украины
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский