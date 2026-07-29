Кабмин назначил заместителей министра обороны

Кабинет министров назначил Любовь Галан и Сергея Боева заместителями министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин назначил Любовь Галан заместителем министра обороны, а также Сергея Боева заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Также правительство уволило:

Евгения Кудрявца с должности первого заместителя министра образования и науки;

Надежду Кузьмичеву с должности заместителя министра образования и науки;

Марину Слободниченко с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;

Ивана Двойленка с должности заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины.

Кроме того, согласовано назначение Сергея Якименко главой Каменской районной государственной администрации Днепропетровской области.

Напомним

Кабинет министров согласовал назначение Тимура Ткаченко, который был освобожден с должности главы Киевской городской военной администрации, главой Киевской областной государственной администрации.