Кабмин назначил заместителей министра обороны
Киев • УНН
Кабинет министров назначил Любовь Галан и Сергея Боева заместителями министра обороны. Боев стал заместителем по вопросам европейской интеграции.
Кабинет министров назначил Любовь Галан и Сергея Боева заместителями министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин назначил Любовь Галан заместителем министра обороны, а также Сергея Боева заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Также правительство уволило:
- Евгения Кудрявца с должности первого заместителя министра образования и науки;
- Надежду Кузьмичеву с должности заместителя министра образования и науки;
- Марину Слободниченко с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;
- Ивана Двойленка с должности заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины.
Кроме того, согласовано назначение Сергея Якименко главой Каменской районной государственной администрации Днепропетровской области.
Напомним
Кабинет министров согласовал назначение Тимура Ткаченко, который был освобожден с должности главы Киевской городской военной администрации, главой Киевской областной государственной администрации.