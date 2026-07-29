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Кабмин назначил заместителей министра обороны

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

Кабинет министров назначил Любовь Галан и Сергея Боева заместителями министра обороны. Боев стал заместителем по вопросам европейской интеграции.

Кабмин назначил заместителей министра обороны

Кабинет министров назначил Любовь Галан и Сергея Боева заместителями министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН

Детали 

Как сообщил Мельничук, Кабмин назначил Любовь Галан заместителем министра обороны, а также Сергея Боева заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции. 

Также правительство уволило: 

  • Евгения Кудрявца с должности первого заместителя министра образования и науки;
    • Надежду Кузьмичеву с должности заместителя министра образования и науки;
      • Марину Слободниченко с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;
        • Ивана Двойленка с должности заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины.

          Кроме того, согласовано назначение Сергея  Якименко главой Каменской районной государственной администрации Днепропетровской области. 

          Напомним 

          Кабинет министров согласовал назначение Тимура Ткаченко, который был освобожден с должности главы Киевской городской военной администрации, главой Киевской областной государственной администрации.  

          Антонина Туманова

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