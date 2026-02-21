$43.270.00
Эксклюзив
11:17 • 4538 просмотра
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 8126 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 8506 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 11202 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 20844 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 31823 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26072 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30193 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27864 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23782 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Места

Трасса Киев-Одесса

Основная автомобильная магистраль Украины
Трасса Киев–Одесса (автодорога М 05) — одна из важнейших автомобильных дорог Украины, соединяющая столицу Киев с портовым городом Одесса на Черном море. Она обеспечивает активное транспортное движение для пассажиров, грузов и туристов и является ключевой для экономики страны. Трасса проходит через несколько областей Украины, включая Черкасскую, Кировоградскую и Николаевскую, и является частью международного транспортного коридора.
1930
Начало строительства дороги между Киевом и Одессой
1960
Завершено асфальтирование основной части трассы
1980
Проведена модернизация и расширение дорожного полотна
2000
Начало активного ремонта и обновления покрытия
2015
Отремонтированы ключевые участки и улучшена безопасность движения
2020
Внедрены новые дорожные знаки и освещение на трассе
2025
Трасса Киев–Одесса остается главной магистралью для пассажирских и грузовых перевозок
Новости по теме
На границе с Молдовой ограничат движение через пункты пропуска в связи со сложными погодными условиями

Госпогранслужба ограничивает движение через пункты пропуска на границе с Молдовой с 5:00 18 февраля 2026 года. Ограничение касается грузовых автомобилей и пассажирских перевозок из-за сложных погодных условий.

Общество • 17 февраля, 16:38 • 3603 просмотра
На трассе Одесса - Рени временно ограничат движение для автобусов и грузовиков из-за непогоды

18 февраля с 05:00 на автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени введено ограничение движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий, в частности ледяным дождем, снегом и гололедицей.

Авто • 17 февраля, 13:55 • 3335 просмотра
В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движенияVideo

В Украине из-за непогоды произошло 377 ДТП, из них 87 в Киеве. Патрульная полиция регулирует движение и помогает водителям в сложных условиях.

Общество • 16 февраля, 09:27 • 10102 просмотра