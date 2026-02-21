Трасса Киев-Одесса
Основная автомобильная магистраль Украины
Трасса Киев–Одесса (автодорога М 05) — одна из важнейших автомобильных дорог Украины, соединяющая столицу Киев с портовым городом Одесса на Черном море. Она обеспечивает активное транспортное движение для пассажиров, грузов и туристов и является ключевой для экономики страны.
Трасса проходит через несколько областей Украины, включая Черкасскую, Кировоградскую и Николаевскую, и является частью международного транспортного коридора.
1930
Начало строительства дороги между Киевом и Одессой
1960
Завершено асфальтирование основной части трассы
1980
Проведена модернизация и расширение дорожного полотна
2000
Начало активного ремонта и обновления покрытия
2015
Отремонтированы ключевые участки и улучшена безопасность движения
2020
Внедрены новые дорожные знаки и освещение на трассе
2025
Трасса Киев–Одесса остается главной магистралью для пассажирских и грузовых перевозок