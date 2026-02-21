Трасса Киев-Одесса

На трассе Одесса - Рени временно ограничат движение для автобусов и грузовиков из-за непогоды

18 февраля с 05:00 на автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени введено ограничение движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий, в частности ледяным дождем, снегом и гололедицей.