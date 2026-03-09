Правительство выделило из резервного фонда дополнительные три миллиарда гривен на ремонт дорог

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 1990 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
12:46 • 12228 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 22300 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 14812 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 35350 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 29123 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45979 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65108 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 107822 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56019 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
57%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 30767 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 39994 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 28095 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 11723 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 16492 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 16552 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 28151 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 35348 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 40041 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 107822 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 1580 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 3686 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 3824 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 11771 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 30830 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Сериал
Ракетная система С-300

Правительство выделило из резервного фонда дополнительные три миллиарда гривен на ремонт дорог

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Кабмин выделил 3 млрд грн на ремонт трасс международного значения и логистических маршрутов. Более 140 бригад ежедневно восстанавливают 40 тысяч м² покрытия.

Правительство выделило из резервного фонда дополнительные три миллиарда гривен на ремонт дорог

Кабинет министров выделил дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ремонт автомобильных дорог государственного значения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Правительство выделяет дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ремонт автомобильных дорог государственного значения. Средства направляются прежде всего на дороги международного и национального значения – ключевые логистические маршруты, трассы с интенсивным движением, а также дороги, которые выполняют важную роль для эвакуации и обеспечения прифронтовых регионов

- говорится в сообщении.

Свириденко отметила, что продолжаются текущие ремонты дорог. Более 140 бригад, это более 1100 работников, ежедневно ремонтируют около 40 тыс. м² покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Работы ускоряют, чтобы как можно быстрее сделать ключевые маршруты безопасными. Объемы ремонта должны достичь 100–150 тыс. м² в день.

Следующим этапом премьер назвала переход к масштабным ремонтам "картами", что обеспечит более долговечное покрытие дорог.

Наибольшие объемы работ проводим на таких международных дорогах, как:

  • М-05 Киев-Одесса – 10 521,4 м2;
    • М-06 Киев-Чоп – 6 802 м2;
      •  М-14 Одесса-Мелитополь – 1 510 м2;
        • М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече (на г. Бухарест) – 1 007 м2;
          • М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский – 4 833 м2;
            • М-28 Одесса - Южное - /М-14/ –3 700 м2.

              Свириденко подчеркнула, что с начала года уже ликвидировано почти 220 тыс. м² повреждений дорожного покрытия.

              Напомним

              Украинское правительство выделит 3 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на ямочный ремонт дорог. Работы начаты и должны быть завершены до 1 июня.

              Ольга Розгон

              ОбществоЭкономика
              Трасса Киев-Одесса
              Государственный бюджет
              Кабинет Министров Украины
              Юлия Свириденко
              Могилев-Подольский
              Пивденное (Южный)
              Бухарест
              Ковель
              Украина
              Мелитополь
              Черновцы
              Житомир
              Одесса
              Киев