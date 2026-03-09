Правительство выделило из резервного фонда дополнительные три миллиарда гривен на ремонт дорог

Кабинет министров выделил дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ремонт автомобильных дорог государственного значения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Правительство выделяет дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ремонт автомобильных дорог государственного значения. Средства направляются прежде всего на дороги международного и национального значения – ключевые логистические маршруты, трассы с интенсивным движением, а также дороги, которые выполняют важную роль для эвакуации и обеспечения прифронтовых регионов - говорится в сообщении.

Свириденко отметила, что продолжаются текущие ремонты дорог. Более 140 бригад, это более 1100 работников, ежедневно ремонтируют около 40 тыс. м² покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Работы ускоряют, чтобы как можно быстрее сделать ключевые маршруты безопасными. Объемы ремонта должны достичь 100–150 тыс. м² в день.

Следующим этапом премьер назвала переход к масштабным ремонтам "картами", что обеспечит более долговечное покрытие дорог.

Наибольшие объемы работ проводим на таких международных дорогах, как:

М-05 Киев-Одесса – 10 521,4 м2;

М-06 Киев-Чоп – 6 802 м2;

М-14 Одесса-Мелитополь – 1 510 м2;

М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече (на г. Бухарест) – 1 007 м2;

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский – 4 833 м2;

М-28 Одесса - Южное - /М-14/ –3 700 м2.

Свириденко подчеркнула, что с начала года уже ликвидировано почти 220 тыс. м² повреждений дорожного покрытия.

Напомним

Украинское правительство выделит 3 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на ямочный ремонт дорог. Работы начаты и должны быть завершены до 1 июня.