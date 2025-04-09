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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28121 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сын Трампа посетит Румынию за неделю до новых президентских выборов - СМИ

Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.

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В Румынии стартовала президентская избирательная кампания: кто лидирует

В Румынии официально началась президентская избирательная кампания. Опросы показывают, что во второй тур могут выйти два кандидата-суверениста.

Новости Мира • 7 апреля, 09:59 • 10178 просмотра

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Бухаресте около 1500 сторонников правого популиста Кэлина Джорджеску протестовали из-за отказа в его регистрации на президентские выборы. Во время столкновений с полицией был применен слезоточивый газ.

политика • 10 марта, 03:18 • 125884 просмотра

В Румынии вспышка гриппа: органы здравоохранения бьют тревогу

В Румынии наблюдается резкий рост респираторных инфекций, связанных с гриппом - 133 600 случаев за неделю. Среди 22 умерших все были невакцинированы, власти усиливают меры безопасности в больницах и школах.

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Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов среди украинских зрителей. Лидерами списка стали "Игра в кальмара" и "Скучаю по тебе".

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В Бельгии начнется массовая забастовка против сокращения социальных выплат

Три крупнейших профсоюза Бельгии объявили 24-часовую забастовку 13 января из-за сокращения социальных выплат на 3 млрд евро. Ожидается остановка транспорта и массовые протесты с участием 50-100 тысяч человек.

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В Румынии прошли протесты против отмены результатов выборов

В Бухаресте прошли массовые протесты против решения Конституционного суда об отмене результатов выборов президента в 2024 году. Акцию организовала партия AUR, во время 10-часового митинга пострадало несколько человек.

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Фиксировали около 5 минут: Румыния обнаружила новое нарушение воздушного пространства

Радарные системы Румынии зафиксировали небольшой летающий объект, проникший на 6 км вглубь страны в уезде Тулча. Объект находился в воздушном пространстве около 5 минут, после чего исчез с радаров.

Война • 27 декабря, 09:43 • 18646 просмотра

Румыния выбирает президента: зарегистрирован первый миллион голосов

В Румынии начался первый тур президентских выборов с 13 кандидатами. Фаворитом является действующий премьер-министр Марчел Чолаку, который соревнуется с лидером ультраправых Джорджем Симионом.

Новости Мира • 24 ноября, 08:10 • 19936 просмотра

Второй тур выборов президента в Молдове: проголосовали уже около 30% избирателей

На 13:00 во втором туре выборов президента Молдовы проголосовали более 850 тысяч граждан, что составляет около 30% избирателей. За рубежом проголосовали более 130 тысяч человек.

Новости Мира • 3 ноября, 13:37 • 23639 просмотра

США предупредили Румынию об угрозе для религиозных учреждений

США призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии 11-13 октября из-за угроз безопасности. Румынская разведка заявила, что не располагает информацией о вероятных атаках, но будет действовать с повышенным вниманием.

Новости Мира • 13 октября, 04:11 • 30211 просмотра

Сибига подвел итоги турне по соседним странам: есть договоренности, которые почувствует враг

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига завершил визиты в Румынию, Словакию и Молдову. Он анонсировал договоренности по евроинтеграции, поддержке Украины и совместные проекты с соседними странами.

Война • 20 сентября, 11:41 • 13255 просмотра

Сбивать российские дроны просила не Румыния, а Украина: СМИ внесли правки в статью

Немецкое издание FAZ ошибочно сообщило, что Румыния просила Украину сбивать российские дроны. На самом деле это украинский министр Сибига обратился к Румынии с такой просьбой.

Война • 19 сентября, 15:59 • 19045 просмотра

Румыния попросила Украину сбивать летящие на ее территорию российские беспилотники - СМИ

Румыния обратилась к Украине с просьбой сбивать российские беспилотники, летящие на ее территорию. Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Бухарест обсудил военную помощь и поддержку со стороны западных соседей.

Война • 19 сентября, 14:18 • 25887 просмотра

"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк

Минобороны Румынии опровергло распространенную российскими источниками информацию о поджоге склада с горючим украинскими беженцами. Ведомство подчеркнуло, что ни одного пожара на топливных складах в стране не было.

Война • 6 августа, 12:19 • 27745 просмотра

Румыния планирует с Украиной разрабатывать ракеты "Нептун" - СМИ

Румыния намерена сотрудничать с Украиной в разработке вооружений, особенно ракет "Нептун". Цель - усилить контроль над Черным морем после войны и укрепить оборонное партнерство.

Новости Мира • 3 августа, 12:56 • 28487 просмотра

ОБСЕ признала действия рф геноцидом украинского народа

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой признала действия России геноцидом украинского народа и призвала к деколонизации Российской Федерации как необходимой предпосылки для достижения прочного мира.

политика • 30 июня, 07:47 • 25632 просмотра

Румыния отказала в выдаче виз российской делегации на ПА ОБСЕ

Румыния отказала в выдаче виз всей российской делегации на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте, ссылаясь на агрессию России против Украины.

Война • 15 июня, 00:30 • 103801 просмотра

"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев

В Уманском уезде Ботошани, расположенном недалеко от границы с Украиной, 7000 украинцев были фиктивно зарегистрированы по одному адресу, чтобы обманным путем получить румынское гражданство за плату в размере 50 евро с человека.

Общество • 31 мая, 14:22 • 33748 просмотра

Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции

Румыния выслала российского дипломата за деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, а россия же пообещала дать «адекватный ответ».

Новости Мира • 24 мая, 14:23 • 19889 просмотра

В Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу рф: фотографировал военную технику вблизи границы с Украиной

Гражданин Румынии был арестован за то, что якобы шпионил в пользу России, наблюдая, фотографируя и передавая информацию о военных объектах и технике НАТО.

Новости Мира • 24 мая, 10:45 • 17268 просмотра

Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

Секретарь Пентагона Ллойд Остин обсудил вторжение России в Украину и дальнейшую координацию безопасности помощи Украине с министром национальной обороны Румынии Ангелом Тилваром в телефонном разговоре.

Война • 26 апреля, 02:58 • 111756 просмотра

Более двух третей диаспорных школ не преподают историю Украины - ВКУ

67% школ диаспоры не имеют истории Украины как учебной дисциплины в своей учебной программе, сообщает председатель Всемирного координационного воспитательно-образовательного совета Всемирного Конгресса Украинцев.

Общество • 15 апреля, 10:43 • 14555 просмотра

Черноморская конференция по безопасности собралась во второй раз: участие принимают делегации от 42 стран

Вторая Черноморская конференция по безопасности в Софии анализирует влияние российской агрессии на региональную безопасность и обсуждает стратегии противодействия угрозам и обеспечения устойчивого развития миролюбивых государств.

Война • 15 апреля, 07:12 • 20065 просмотра

кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW

москва пытается дестабилизировать молдавскую демократию и общество, используя пророссийских деятелей, таких как глава Гагаузии Евгения Гуцул, чтобы создать условия для потенциальной российской агрессии против Молдовы.

Война • 9 апреля, 06:56 • 106168 просмотра
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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, несмотря на то, что Knauf активно присутствует в Украине.

Война • 4 апреля, 17:58 • 128532 просмотра

Спецпредставитель США Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить помощь Украине в энергетическом секторе

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить с официальными лицами и представителями бизнеса вклад страны в региональное сотрудничество, чрезвычайную помощь Украине в энергетическом секторе и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру Румынии и Украины.

Экономика • 2 апреля, 16:49 • 28505 просмотра

Фон дер Ляйен стала ведущим кандидатом Европейской народной партии на выборах ЕС

Урсула фон дер Ляйен, нынешний президент Европейской комиссии, была утверждена ведущим кандидатом от Европейской народной партии на предстоящих европейских выборах.

Новости Мира • 7 марта, 12:07 • 21862 просмотра

Фон дер Ляйен: путина ждет военный трибунал

путина преследуют за военные преступления, и он предстанет перед военным трибуналом, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Ирина Коляденко завоевала "золото" на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, еще две украинские спортсменки завоевали "бронзу"

Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе 2024 года в Бухаресте, а Ирина Коляденко завоевала золото в категории до 65 кг.

спорт • 16 февраля, 19:59 • 27486 просмотра