Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
В Румынии официально началась президентская избирательная кампания. Опросы показывают, что во второй тур могут выйти два кандидата-суверениста.
В Бухаресте около 1500 сторонников правого популиста Кэлина Джорджеску протестовали из-за отказа в его регистрации на президентские выборы. Во время столкновений с полицией был применен слезоточивый газ.
В Румынии наблюдается резкий рост респираторных инфекций, связанных с гриппом - 133 600 случаев за неделю. Среди 22 умерших все были невакцинированы, власти усиливают меры безопасности в больницах и школах.
Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов среди украинских зрителей. Лидерами списка стали "Игра в кальмара" и "Скучаю по тебе".
Три крупнейших профсоюза Бельгии объявили 24-часовую забастовку 13 января из-за сокращения социальных выплат на 3 млрд евро. Ожидается остановка транспорта и массовые протесты с участием 50-100 тысяч человек.
В Бухаресте прошли массовые протесты против решения Конституционного суда об отмене результатов выборов президента в 2024 году. Акцию организовала партия AUR, во время 10-часового митинга пострадало несколько человек.
Радарные системы Румынии зафиксировали небольшой летающий объект, проникший на 6 км вглубь страны в уезде Тулча. Объект находился в воздушном пространстве около 5 минут, после чего исчез с радаров.
В Румынии начался первый тур президентских выборов с 13 кандидатами. Фаворитом является действующий премьер-министр Марчел Чолаку, который соревнуется с лидером ультраправых Джорджем Симионом.
На 13:00 во втором туре выборов президента Молдовы проголосовали более 850 тысяч граждан, что составляет около 30% избирателей. За рубежом проголосовали более 130 тысяч человек.
США призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии 11-13 октября из-за угроз безопасности. Румынская разведка заявила, что не располагает информацией о вероятных атаках, но будет действовать с повышенным вниманием.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига завершил визиты в Румынию, Словакию и Молдову. Он анонсировал договоренности по евроинтеграции, поддержке Украины и совместные проекты с соседними странами.
Немецкое издание FAZ ошибочно сообщило, что Румыния просила Украину сбивать российские дроны. На самом деле это украинский министр Сибига обратился к Румынии с такой просьбой.
Румыния обратилась к Украине с просьбой сбивать российские беспилотники, летящие на ее территорию. Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Бухарест обсудил военную помощь и поддержку со стороны западных соседей.
Минобороны Румынии опровергло распространенную российскими источниками информацию о поджоге склада с горючим украинскими беженцами. Ведомство подчеркнуло, что ни одного пожара на топливных складах в стране не было.
Румыния намерена сотрудничать с Украиной в разработке вооружений, особенно ракет "Нептун". Цель - усилить контроль над Черным морем после войны и укрепить оборонное партнерство.
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой признала действия России геноцидом украинского народа и призвала к деколонизации Российской Федерации как необходимой предпосылки для достижения прочного мира.
Румыния отказала в выдаче виз всей российской делегации на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте, ссылаясь на агрессию России против Украины.
В Уманском уезде Ботошани, расположенном недалеко от границы с Украиной, 7000 украинцев были фиктивно зарегистрированы по одному адресу, чтобы обманным путем получить румынское гражданство за плату в размере 50 евро с человека.
Румыния выслала российского дипломата за деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, а россия же пообещала дать «адекватный ответ».
Гражданин Румынии был арестован за то, что якобы шпионил в пользу России, наблюдая, фотографируя и передавая информацию о военных объектах и технике НАТО.
Секретарь Пентагона Ллойд Остин обсудил вторжение России в Украину и дальнейшую координацию безопасности помощи Украине с министром национальной обороны Румынии Ангелом Тилваром в телефонном разговоре.
67% школ диаспоры не имеют истории Украины как учебной дисциплины в своей учебной программе, сообщает председатель Всемирного координационного воспитательно-образовательного совета Всемирного Конгресса Украинцев.
Вторая Черноморская конференция по безопасности в Софии анализирует влияние российской агрессии на региональную безопасность и обсуждает стратегии противодействия угрозам и обеспечения устойчивого развития миролюбивых государств.
москва пытается дестабилизировать молдавскую демократию и общество, используя пророссийских деятелей, таких как глава Гагаузии Евгения Гуцул, чтобы создать условия для потенциальной российской агрессии против Молдовы.
Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, несмотря на то, что Knauf активно присутствует в Украине.
Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить с официальными лицами и представителями бизнеса вклад страны в региональное сотрудничество, чрезвычайную помощь Украине в энергетическом секторе и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру Румынии и Украины.
Урсула фон дер Ляйен, нынешний президент Европейской комиссии, была утверждена ведущим кандидатом от Европейской народной партии на предстоящих европейских выборах.
путина преследуют за военные преступления, и он предстанет перед военным трибуналом, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе 2024 года в Бухаресте, а Ирина Коляденко завоевала золото в категории до 65 кг.