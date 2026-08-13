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Румыния остановила единственную АЭС на фоне обмеления Дуная — уже начала импорт

Киев • УНН

 • 330 просмотра

АЭС «Чернаводэ» в Румынии остановила работу из-за значительного снижения уровня воды в Дунае. Страна уже начала импортировать электроэнергию, а сроки возобновления работы станции неизвестны.

Румыния остановила единственную АЭС на фоне обмеления Дуная — уже начала импорт

Единственную в Румынии АЭС в Чернаводэ (CNE Cernavodă) остановили на фоне обмеления Дуная, страна уже начала импорт электроэнергии, сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

АЭС «Чернаводэ», которая в последние дни поставляла около 680 мегаватт в Национальную энергетическую систему, начали постепенно останавливать утром в четверг. Процедуры отключения реактора № 2 начались сегодня в 7:00, а примерно с 11:00 станция больше не поставляет энергию в систему.

Оператор АЭС «Nuclearelectrica» начал маневры для контролируемой остановки энергоблока № 2 Чернаводской АЭС в четверг утром, о чём компания сообщила в своём заявлении, направленном на Бухарестскую фондовую биржу. «Решение о контролируемой остановке энергоблока № 2 обусловлено продолжающимся значительным снижением уровня реки Дунай. Контролируемая остановка энергоблока № 2 осуществляется в соответствии с процедурами, действующими в таких ситуациях. (...) В зависимости от развития прогнозов относительно уровня Дуная специалисты Чернаводской АЭС примут решение о повторном подключении атомных блоков», — говорится в заявлении.

До сих пор неизвестно, когда станция будет перезапущена. До тех пор Румыния зависит от импорта.

«Всего через несколько минут после остановки второго реактора в Чернаводэ Румыния ощутила первые последствия: впервые мы импортировали энергию во время обеденного перерыва», — указывает издание.

Венгрия собирается построить порог на Дунае для охлаждения АЭС "Пакш" из-за обмеления12.08.26, 16:17 • 3136 просмотров

Юлия Шрамко

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