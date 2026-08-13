Кто заменит Кэролайн Ливитт на посту пресс-секретаря Трампа
Киев • УНН
Кэролайн Ливитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома в конце августа. Среди кандидатов на её замену — Анна Келли, Сейдж Стил, Джейсон Миллер и другие.
Кэролайн Ливитт покинет должность пресс-секретаря Белого дома в конце августа, чтобы больше времени проводить с семьёй. Её уход станет для Дональда Трампа серьёзной потерей накануне промежуточных выборов, на фоне войны с Ираном, экономических проблем и внутренних противоречий в Республиканской партии. Об этом пишет The Telegraph, передаёт УНН.
Детали
Ливитт была одним из наиболее заметных коммуникаторов администрации Трампа и регулярно защищала президента во время брифингов. Теперь в Белом доме должны определиться с её преемником.
Одной из главных претенденток называют 29-летнюю Анну Келли, нынешнюю заместительницу Ливитт. Для своего возраста она имеет значительный опыт работы в Республиканской партии и пресс-службах.
Келли известна жёсткой критикой журналистов, которых обвиняет в распространении "фейковых новостей". По манере общения с прессой она ближе всего к Ливитт, что может сделать её естественной кандидаткой на эту должность.
Среди других возможных кандидатов — 53-летняя бывшая ведущая ESPN Сейдж Стил. После ухода с телеканала она сблизилась с командой Трампа и выступала на его мероприятиях. В то же время ранее Стил отрицала, что заинтересована в работе пресс-секретаря.
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Ещё одним вариантом может стать Джейсон Миллер — один из наиболее давних соратников Трампа. Он работает с президентом ещё с его первой президентской кампании 2015 года. Миллер, вероятно, будет представлять менее конфронтационный подход к работе со СМИ.
Также среди претендентов называют Тришу Маклафлин, бывшую помощницу министра внутренней безопасности по связям с общественностью. Она часто выступала в СМИ в защиту политики администрации, в частности по вопросам иммиграции.
В список возможных кандидатов попали также Кари Лейк и Алина Хабба. Лейк в настоящее время руководит работой с "Голосом Америки", а Хабба остаётся близкой к Трампу после работы его адвокатом.
В то же время окончательного решения относительно преемника Ливитт Белый дом пока не объявил.
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