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Пресс-секретарь Белого дома Ливитт вернулась к работе после декретного отпуска

Киев • УНН

 • 1904 просмотра

Кэролайн Ливитт вернулась в зал для брифингов впервые после декретного отпуска, который начался 24 апреля. Она родила дочь 1 мая и вернулась к работе в Белом доме в конце июня.

Пресс-секретарь Белого дома Ливитт вернулась к работе после декретного отпуска

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вернулась в зал для брифингов в четвер, впервые после того, как она ушла в декретный отпуск в начале этого года, передает УНН со ссылкой на AP.

Ливитт в последний раз проводила брифинг 24 апреля, прежде чем уйти в отпуск и родить дочь 1 мая. Она вернулась к работе в Белом доме в конце июня.

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Пока она отсутствовала, Белый дом полагался на дежурство членов кабинета, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.

Издание отмечает, что возвращение Ливитт происходит накануне национального обращения, которое Трамп должен сделать в четверг вечером. Президент США заявил, что он обсудит такие темы, как выборы и машины для голосования.

Антонина Туманова

Новости Мира
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
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Соединённые Штаты