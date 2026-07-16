Пресс-секретарь Белого дома Ливитт вернулась к работе после декретного отпуска
Киев • УНН
Кэролайн Ливитт вернулась в зал для брифингов впервые после декретного отпуска, который начался 24 апреля. Она родила дочь 1 мая и вернулась к работе в Белом доме в конце июня.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вернулась в зал для брифингов в четвер, впервые после того, как она ушла в декретный отпуск в начале этого года, передает УНН со ссылкой на AP.
Ливитт в последний раз проводила брифинг 24 апреля, прежде чем уйти в отпуск и родить дочь 1 мая. Она вернулась к работе в Белом доме в конце июня.
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Пока она отсутствовала, Белый дом полагался на дежурство членов кабинета, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.
Издание отмечает, что возвращение Ливитт происходит накануне национального обращения, которое Трамп должен сделать в четверг вечером. Президент США заявил, что он обсудит такие темы, как выборы и машины для голосования.