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The Washington Post

Бить по пусковым установкам: какие возможности есть у Украины для противодействия баллистическим ракетам

Киев • УНН

 • 5194 просмотра

Ночью 5 августа Украина не смогла сбить ни одну из 28 российских ракет из-за нехватки перехватчиков для Patriot. Антон Геращенко предлагает наносить удары по предприятиям и пусковым установкам.

Бить по пусковым установкам: какие возможности есть у Украины для противодействия баллистическим ракетам

Ночью 5 августа Украина не смогла сбить ни одной из 28 ракет, запущенных россией: 24 баллистические ракеты и 4 "Циркона/Оникса". Это подтверждается официальными данными военных. Ситуация с нехваткой ракет для Patriot, способных перехватывать баллистику, свидетельствует о необходимости поиска альтернативных вариантов противодействия, пишет УНН.

"Похоже, соответствуют действительности отчёты о том, что США израсходовали в Иране основные запасы своих ракет-перехватчиков, сами испытывают их нехватку и теперь не в состоянии предоставить их в количестве, необходимом Киеву. Необходимо осознать: ракет-перехватчиков для „Пэтриотов" нет и не будет в необходимых количествах с учётом объёмов производства ракет россией и её союзниками, а также масштабов атак", — считает экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он подчёркивает, что сегодня не защищена не только Украина, но и Европа.

"Будет ли Россия ждать несколько лет, пока будет реализован проект украино-европейского перехватчика баллистических ракет „Фрея", и не нападать на Европу? Лучше не ждать ответа на этот вопрос, а действовать на опережение", — предлагает Геращенко.

В настоящее время, по его мнению, существуют два очевидных пути уничтожения баллистической угрозы.

Первый путь — удары по предприятиям, задействованным в цепочке поставок критически важных компонентов, — в первую очередь твердотопливных ракетных двигателей.

"По ним необходимо нанести массированный удар дронами и ракетами „Фламинго", который вызовет пожары. Это также продолжение ударов по сборочному заводу в Воткинске, Удмуртия. Туда уже был нанесён один успешный удар „Фламинго" в феврале этого года. Нужно продолжать это и нанести массированный удар и „Фламинго", и дронами", — считает Геращенко.

Второй — уничтожение российских пусковых установок.

"Это тщательная разведка мест хранения пусковых установок „Искандеров" днём на территории Брянской и Курской областей, а также маршрутов их выдвижения ночью на пусковые площадки, перечень которых ограничен. Для этого необходимо провести тщательную работу с разведками партнёров по данным о точках запуска.

США имеют разведывательные спутники, способные ночью отслеживать выдвижение „Искандеров" на пусковые площадки с помощью инфракрасных и радарных сенсоров", — объясняет он.

По мнению Геращенко, при наличии и передаче Украине такой информации можно было бы попытаться нанести удар по колоннам „Искандеров" с использованием дронов Fire Point, оснащённых mesh-связью, которые могут обеспечить стабильную связь на глубине 150–200 км.

"Российская баллистическая угроза — это угроза для всей Европы. Если не противодействовать ей сейчас, до зимы, это может привести к непоправимым последствиям", — подчеркнул Геращенко

Юлия Мельник

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