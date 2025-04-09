Шестая система ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину до конца этого года - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передаче шестой системы ПВО IRIS-T до конца года. Во время разговора с Зеленским обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и поддержку формата "Рамштайн".