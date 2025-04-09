Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, обсудив помощь и евроинтеграцию. Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину.
Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли установки Gepard, ракеты для IRIS-T, боеприпасы и бронированные машины MRAP.
Владимир Зеленский сообщил о подготовке к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Также готовятся встречи по гарантиям безопасности для Украины.
Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине, включающий дроны, артиллерию и боеприпасы. Общая сумма военной поддержки с начала войны достигает 28 миллиардов евро.
На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины партнеры объявили новые пакеты военной помощи. Дания передала F-16, а другие страны выделяют средства на дроны, танки и системы ПВО.
Германия анонсировала поставку 6 тысяч современных дронов-камикадзе HX-2 с ИИ для Украины. Беспилотники имеют дальность полета 100 км, могут самостоятельно находить цели и противостоять РЭБ противника.
На заседании "Рамштайн" Германия объявила о передаче Украине около 100 управляемых ракет для ЗРК IRIS-T. Поддержка Украины была подтверждена более чем 50 странами-участницами.
Министр обороны Украины Умеров провел встречу с немецким коллегой Писториусом в Киеве. Украина получит 60 новых ракет для систем ПВО IRIS-T и обсудила поставки артиллерийских снарядов.
МИД и Минобороны ФРГ подготовили план дополнительной военной помощи Украине на 3 млрд евро. Канцлер Шольц не одобрил инициативу, объясняя это достаточным финансированием на 2025 год.
Президент Украины провел встречу с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом по военному сотрудничеству. Литва ежегодно выделяет 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил доставку шестой системы IRIS-T SLM в Украину. Также продолжаются поставки Gepard SPAAG вместе с боеприпасами, производство которых восстановлено.
Глава МИД Сибига призвал срочно передать Украине системы NASAMS, HAWK или IRIS-T. россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре, в частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Министр финансов Германии подтвердил гарантии поддержки Украины в 2025 году, несмотря на отсутствие постоянного бюджета. Проект предусматривает сокращение помощи до 4 млрд евро с 8 млрд в 2024 году.
По итогам переговоров в штаб-квартире НАТО определены системы ПВО для быстрой передачи Украине. Украина срочно нуждается в 20 системах типа Hawk, NASAMS или IRIS-T для защиты критической инфраструктуры.
Швеция и Дания подписали контракт на закупку 205 боевых машин Stridsfordon 90 на сумму 25 млрд крон. Украина получит 40 современных БМП, поставки начнутся с 2026 года.
Министр иностранных дел Нидерландов объявил о выделении 22 млн евро для Украины. Средства направят на развитие систем противовоздушной обороны и усиление киберустойчивости.
Зеленский сообщил об ожиданиях новых систем ПВО от партнеров в декабре и январе. Германия передаст шестую систему IRIS-T, а также пусковые установки Patriot и Gepard.
Министр Сибига во время визита в штаб-квартиру НАТО призвал предоставить 20 дополнительных систем ПВО для защиты от блэкаутов. На заседании Совета Украина-НАТО он также напомнил о 30-летии Будапештского меморандума.
Олаф Шольц объявил о предоставлении Украине экстренной зимней помощи для ремонта повреждений и восстановления теплоснабжения. Германия также передаст системы IRIS-T, Patriot и Gepard в декабре.
Германия передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки Patriot и Gepard в декабре. В 2025 году планируется поставка систем ПВО, гаубиц, дронов и шести вертолетов Sea King.
Во время визита Шольца в Киев лидеры посетили предприятие по производству беспилотников. Германия анонсировала новый пакет военной помощи на 650 млн евро, включающий системы ПВО и бронетехнику.
Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии относительно систем ПВО и дальнейшей поддержки. Лидеры обсудили усиление давления на россию и детали разговора Шольца с путиным.
Руководитель штаба планирования Германии сообщил о возможном проведении заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в декабре. Рассматривается вариант встречи на уровне лидеров государств с участием президента США.
Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца 2024 года. Первые системы IRIS-T SLM и SLS поступят в Украину уже к Рождеству.
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передаче шестой системы ПВО IRIS-T до конца года. Во время разговора с Зеленским обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и поддержку формата "Рамштайн".
Норвегия предоставит 118 млн евро для приобретения системы Patriot для Украины через Румынию. Проект реализуется совместно с США и Германией, ранее Норвегия уже выделила 4 млрд крон на усиление украинской ПВО.
Правительство Германии объявило о передаче Украине очередной партии военной техники. Пакет включает танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T и другое оборудование.
Германия с партнерами предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года. Он будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, дроны, радары и боеприпасы.
Министр энергетики заявил, что пассивная защита неэффективна против баллистического вооружения РФ. Украина работает с партнерами над усилением систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры.
Генерал Бундесвера сообщил о поставке Украине двух систем ПВО Iris-T SLM и SLS на прошлой неделе. До конца года Германия планирует передать еще две системы ПВО, боевые машины и артиллерийские боеприпасы.