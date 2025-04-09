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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29116 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Установки, ракеты и боеприпасы: Германия обновила список помощи, которую передала Украине

Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли установки Gepard, ракеты для IRIS-T, боеприпасы и бронированные машины MRAP.

Война • 17 марта, 12:14 • 161361 просмотра

Зеленский анонсировал следующий "Рамштайн" в Брюсселе и новые гарантии безопасности

Владимир Зеленский сообщил о подготовке к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Также готовятся встречи по гарантиям безопасности для Украины.

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Германия передала Украине новый пакет оружия: что в него вошло

Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине, включающий дроны, артиллерию и боеприпасы. Общая сумма военной поддержки с начала войны достигает 28 миллиардов евро.

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«Рамштайн» под председательством Британии: объявлены новые пакеты помощи для Украины

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины партнеры объявили новые пакеты военной помощи. Дания передала F-16, а другие страны выделяют средства на дроны, танки и системы ПВО.

Война • 14 февраля, 00:29 • 55953 просмотра

Дроны-камикадзе с ИИ: Германия анонсировала предоставление Украине новой военной помощи

Германия анонсировала поставку 6 тысяч современных дронов-камикадзе HX-2 с ИИ для Украины. Беспилотники имеют дальность полета 100 км, могут самостоятельно находить цели и противостоять РЭБ противника.

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Германия передаст Украине около 100 ракет для IRIS-T

На заседании "Рамштайн" Германия объявила о передаче Украине около 100 управляемых ракет для ЗРК IRIS-T. Поддержка Украины была подтверждена более чем 50 странами-участницами.

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Вскоре Украина получит еще 60 ракет для систем ПВО IRIS-T - Умеров

Министр обороны Украины Умеров провел встречу с немецким коллегой Писториусом в Киеве. Украина получит 60 новых ракет для систем ПВО IRIS-T и обсудила поставки артиллерийских снарядов.

Война • 14 января, 19:05 • 27296 просмотра

Новая миллиардная помощь на оружие Украине от ФРГ: Шольц не одобрил, хотя МИД и Минобороны Германии поддерживают

МИД и Минобороны ФРГ подготовили план дополнительной военной помощи Украине на 3 млрд евро. Канцлер Шольц не одобрил инициативу, объясняя это достаточным финансированием на 2025 год.

Война • 10 января, 08:42 • 30891 просмотра

Зеленский обсудил с премьером Литвы потребность в усилении ПВО

Президент Украины провел встречу с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом по военному сотрудничеству. Литва ежегодно выделяет 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины.

Война • 20 декабря, 19:47 • 37059 просмотра

Германия передала Украине шестую систему IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил доставку шестой системы IRIS-T SLM в Украину. Также продолжаются поставки Gepard SPAAG вместе с боеприпасами, производство которых восстановлено.

Война • 20 декабря, 09:46 • 23685 просмотра

Украина призвала срочно передать 20 систем ПВО после новой массированной атаки рф

Глава МИД Сибига призвал срочно передать Украине системы NASAMS, HAWK или IRIS-T. россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре, в частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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Немецкая помощь Украине в 2025 году гарантирована: министр финансов Йорг Кукис

Министр финансов Германии подтвердил гарантии поддержки Украины в 2025 году, несмотря на отсутствие постоянного бюджета. Проект предусматривает сокращение помощи до 4 млрд евро с 8 млрд в 2024 году.

Экономика • 10 декабря, 03:37 • 125211 просмотра

Страны НАТО идентифицировать ряд систем ПВО, которые можно передать Украине в короткий срок-МИД

По итогам переговоров в штаб-квартире НАТО определены системы ПВО для быстрой передачи Украине. Украина срочно нуждается в 20 системах типа Hawk, NASAMS или IRIS-T для защиты критической инфраструктуры.

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Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

Швеция и Дания подписали контракт на закупку 205 боевых машин Stridsfordon 90 на сумму 25 млрд крон. Украина получит 40 современных БМП, поставки начнутся с 2026 года.

Война • 6 декабря, 13:36 • 54367 просмотра

Нидерланды предоставят Украине 22 млн евро на проекты развития ПВО и киберустойчивости

Министр иностранных дел Нидерландов объявил о выделении 22 млн евро для Украины. Средства направят на развитие систем противовоздушной обороны и усиление киберустойчивости.

Война • 4 декабря, 23:42 • 19192 просмотра

Ожидаем в декабре системы ПВО от нескольких партнеров - Зеленский

Зеленский сообщил об ожиданиях новых систем ПВО от партнеров в декабре и январе. Германия передаст шестую систему IRIS-T, а также пусковые установки Patriot и Gepard.

Война • 3 декабря, 18:14 • 22187 просмотра

Украина просит НАТО срочно предоставить 20 систем ПВО для защиты зимой

Министр Сибига во время визита в штаб-квартиру НАТО призвал предоставить 20 дополнительных систем ПВО для защиты от блэкаутов. На заседании Совета Украина-НАТО он также напомнил о 30-летии Будапештского меморандума.

Война • 3 декабря, 12:35 • 19274 просмотра

Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь

Олаф Шольц объявил о предоставлении Украине экстренной зимней помощи для ремонта повреждений и восстановления теплоснабжения. Германия также передаст системы IRIS-T, Patriot и Gepard в декабре.

Война • 2 декабря, 15:43 • 44614 просмотра

Шольц подтвердил, что в декабре Германия предоставит Украине IRIS-T

Германия передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки Patriot и Gepard в декабре. В 2025 году планируется поставка систем ПВО, гаубиц, дронов и шести вертолетов Sea King.

Война • 2 декабря, 15:03 • 18772 просмотра

Зеленский показал Шульцу новейшие беспилотники, изготовленные в сотрудничестве с Германией

Во время визита Шольца в Киев лидеры посетили предприятие по производству беспилотников. Германия анонсировала новый пакет военной помощи на 650 млн евро, включающий системы ПВО и бронетехнику.

Война • 2 декабря, 13:43 • 37566 просмотра

Зеленский и Шольц обсудили новые шаги усиления обороны Украины

Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии относительно систем ПВО и дальнейшей поддержки. Лидеры обсудили усиление давления на россию и детали разговора Шольца с путиным.

Война • 29 ноября, 11:12 • 19373 просмотра

Новый "Рамштайн" может состояться в декабре: что с участием Байдена

Руководитель штаба планирования Германии сообщил о возможном проведении заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в декабре. Рассматривается вариант встречи на уровне лидеров государств с участием президента США.

Война • 26 ноября, 07:04 • 21524 просмотра

Германия анонсировала новые поставки IRIS-T: когда Украина получит системы ПВО

Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца 2024 года. Первые системы IRIS-T SLM и SLS поступят в Украину уже к Рождеству.

Новости Мира • 25 ноября, 22:15 • 14879 просмотра

Шестая система ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину до конца этого года - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передаче шестой системы ПВО IRIS-T до конца года. Во время разговора с Зеленским обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и поддержку формата "Рамштайн".

Война • 13 ноября, 18:28 • 28982 просмотра

Норвегия выделяет почти 120 миллионов евро на ЗРК Patriot для Румынии вместо переданного Украине

Норвегия предоставит 118 млн евро для приобретения системы Patriot для Украины через Румынию. Проект реализуется совместно с США и Германией, ранее Норвегия уже выделила 4 млрд крон на усиление украинской ПВО.

Война • 29 октября, 13:37 • 17161 просмотра

Германия передала Украине новую партию военной помощи: что в пакете

Правительство Германии объявило о передаче Украине очередной партии военной техники. Пакет включает танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T и другое оборудование.

Война • 17 октября, 19:20 • 20739 просмотра

Германия при поддержке партнеров предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года - Шольц

Германия с партнерами предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года. Он будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, дроны, радары и боеприпасы.

Война • 11 октября, 13:03 • 14263 просмотра

Галущенко: основное решение для защиты энергетики - это противовоздушная оборона

Министр энергетики заявил, что пассивная защита неэффективна против баллистического вооружения РФ. Украина работает с партнерами над усилением систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры.

Война • 9 октября, 15:49 • 38019 просмотра

Германия поставила Украине две системы ПВО Iris-T за неделю - генерал Бундесвера

Генерал Бундесвера сообщил о поставке Украине двух систем ПВО Iris-T SLM и SLS на прошлой неделе. До конца года Германия планирует передать еще две системы ПВО, боевые машины и артиллерийские боеприпасы.

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