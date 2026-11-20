Стала известна официальная причина смерти британского актёра Патрика Стюарта, который умер 28 октября в возрасте 86 лет. Согласно свидетельству о смерти, артист страдал болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Об этом сообщает E! News со ссылкой на TMZ, пишет УНН.

В документе также указаны остановка сердца и нейрокогнитивные нарушения, связанные с деменцией. Это заболевание может влиять на память, мышление, движения и поведение человека.

Актёр, известный по ролям профессора Чарльза Ксавьера во франшизе "Люди Икс" и капитана Жана-Люка Пикара в "Звёздном пути", провёл последние дни дома в Лос-Анджелесе.

Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик Стюарт

По словам семьи, рядом с ним находились жена Санни Озелл, близкие и друзья.

Свидетельство о смерти также подтвердило, что останки Стюарта подвергли щелочному гидролизу — процедуре, известной как водная кремация.

В отличие от традиционной кремации, этот метод предусматривает использование воды, щелочных веществ и тепла для разложения тканей.

Жена актёра, с которой он заключил брак в 2013 году, трогательно попрощалась с мужем в соцсетях.

Мы не оставили ничего недосказанным. Он знал, что я любила его, и я знаю, что он любил меня