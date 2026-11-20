Раскрыли настоящую причину смерти звезды «Людей Икс» Патрика Стюарта — тело актёра кремировали необычным способом
Киев • УНН
Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет из-за болезни Альцгеймера, деменции с тельцами Леви и остановки сердца. Его кремировали водным методом.
Стала известна официальная причина смерти британского актёра Патрика Стюарта, который умер 28 октября в возрасте 86 лет. Согласно свидетельству о смерти, артист страдал болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Об этом сообщает E! News со ссылкой на TMZ, пишет УНН.
Детали
В документе также указаны остановка сердца и нейрокогнитивные нарушения, связанные с деменцией. Это заболевание может влиять на память, мышление, движения и поведение человека.
Актёр, известный по ролям профессора Чарльза Ксавьера во франшизе "Люди Икс" и капитана Жана-Люка Пикара в "Звёздном пути", провёл последние дни дома в Лос-Анджелесе.
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По словам семьи, рядом с ним находились жена Санни Озелл, близкие и друзья.
Тело актёра кремировали с помощью воды
Свидетельство о смерти также подтвердило, что останки Стюарта подвергли щелочному гидролизу — процедуре, известной как водная кремация.
В отличие от традиционной кремации, этот метод предусматривает использование воды, щелочных веществ и тепла для разложения тканей.
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