Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик Стюарт

Британский актёр Патрик Стюарт, известный по ролям профессора Чарльза Ксавьера во франшизе "Люди Икс" и капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звёздный путь: Следующее поколение", умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его многолетняя представительница Келли Буш Новак, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Стюарт ушёл из жизни 28 октября в своём доме в Лос-Анджелесе.

Он был окружён теплом семьи и друзей, живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и теми глубокими чувствами, которые мог вызвать только он — человек, посвятивший всю свою жизнь всем нам — написала Новак.

Справка

Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в городе Мирфилд, графство Йоркшир, Англия. Актёр рассказывал, что в детстве театр стал для него способом отвлечься от сложной ситуации дома.

После нескольких ролей в британском кино и на телевидении Стюарт дебютировал в американском кинематографе в фильме "Экскалибур" (1981). Позже он сыграл Герни Галлека в научно-фантастической картине Дэвида Линча "Дюна" (1984).

Всемирную популярность актёру принесла роль капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звёздный путь: Следующее поколение", премьера которого состоялась в 1987 году.

В 2000 году актёр получил роль профессора Чарльза Ксавьера в фильме "Люди Икс", снятом по комиксам Marvel.

Среди других известных работ актёра — фильмы "Робин Гуд: Мужчины в трико", "Теория заговора", "Зелёная комната", "Ангелы Чарли" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Стюарт также работал над озвучиванием анимационных фильмов, в частности "Принц Египта", "Бэмби 2" и "Гномео и Джульетта".

В 2010 году королева Елизавета II посвятила Стюарта в рыцари.

Напомним

Американский актёр Уолтер Кёниг, прославившийся ролью Павла Чехова в культовом научно-фантастическом сериале "Звёздный путь" (Star Trek), умер в возрасте 90 лет.

Умер звездный актер, сыгравший в фильмах "Лучший стрелок" и "Чужой"