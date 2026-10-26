Помер актор культового серіалу "Зоряний шлях" Волтер Кеніг

Американський актор Волтер Кеніг, який прославився роллю Павла Чехова в культовому науково-фантастичному серіалі "Зоряний шлях" (Star Trek), помер у віці 90 років. Про це повідомляє фінський мовник Yle з посиланням на представника актора, пише УНН.

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За словами представника Кеніга, актор пішов із життя в ніч проти понеділка, 26 жовтня, у власному будинку в Лос-Анджелесі.

Причину смерті наразі не повідомляють.

Чим запам'ятався Волтер Кеніг

Найбільшу популярність актору принесла роль Павла Чехова – навігаційного офіцера зорельота "Ентерпрайз" російського походження в оригінальному серіалі "Зоряний шлях", який виходив із 1966 до 1969 року.

Згодом Кеніг повертався до цього образу в кількох повнометражних фільмах, створених за мотивами популярної науково-фантастичної франшизи.

Його персонаж став одним із найвпізнаваніших членів екіпажу "Ентерпрайза", а сам актор здобув популярність серед кількох поколінь шанувальників "Зоряного шляху".

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