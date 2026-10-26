Умер актёр культового сериала «Звёздный путь» Уолтер Кёниг
Киев • УНН
Актёр Уолтер Кёниг умер в возрасте 90 лет в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти не сообщается.
Американский актёр Уолтер Кёниг, прославившийся ролью Павла Чехова в культовом научно-фантастическом сериале "Звёздный путь" (Star Trek), умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на представителя актёра, пишет УНН.
Детали
По словам представителя Кёнига, актёр ушёл из жизни в ночь на понедельник, 26 октября, в собственном доме в Лос-Анджелесе.
Причина смерти пока не сообщается.
Чем запомнился Уолтер Кёниг
Наибольшую популярность актёру принесла роль Павла Чехова — штурмана космического корабля "Энтерпрайз" русского происхождения в оригинальном сериале "Звёздный путь", который выходил с 1966 по 1969 год.
Впоследствии Кёниг возвращался к этому образу в нескольких полнометражных фильмах, созданных по мотивам популярной научно-фантастической франшизы.
Его персонаж стал одним из самых узнаваемых членов экипажа "Энтерпрайза", а сам актёр приобрёл популярность среди нескольких поколений поклонников "Звёздного пути".
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