Saab JAS 39 Gripen

Канада ведет переговоры с ЕС об участии в проекте по расширению военной промышленности. Это позволит ей производить европейское оружие на своих предприятиях и уменьшить зависимость от США.
Два американских бомбардировщика B-52H провели тренировку с имитацией сброса вооружения над Финляндией. Учения состоялись после заявлений России об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты.
Ведется работа для достижения превосходства в небе.
Военный эксперт Валерий Рябых считает, что наличие F16 в Украине заставит россиян осторожнее применять тактическое вооружение. Он считает, что считает, что Украине необходимо по меньшей мере 5 бригад таких истребителей.
В Офисе президента Украины подтвердили факт переговоров.
Швеция вызвала российского посла после того, как российский бомбардировщик Су-24 нарушил воздушное пространство страны над островом Готланд.
Российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции над островом Готланд, в результате чего Швеция подняла в воздух истребитель JAS-39 Gripen, чтобы выдворить его, что стало первым подобным инцидентом с момента вступления Швеции в НАТО.
Чешская Республика может помочь в обучении украинских полетов на самолетах F-16 и Gripen и может предложить странам обучение на этих самолетах, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму около 6,5 миллиардов евро в течение трех лет в соответствии с Соглашением о безопасности, подписанным президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Министр обороны Швеции Пал Йонсон объявил о продолжающихся переговорах с Украиной относительно потенциальной передачи шведских истребителей Gripen после вступления в НАТО.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром предупредил о "длительном" конфликте с россией, призвав ЕС предоставить долгосрочную военную и финансовую поддержку Украине.
Украинский пилот заявил, что шведский истребитель Saab Gripen может существенно усилить украинские Воздушные силы благодаря своей способности выполнять как задачи по подавлению противовоздушной обороны противника, так и прицельные огневые удары.
США готовы продать Турции истребители F-35, как только она избавится от российских систем противовоздушной обороны С-400, которые стоят на ее вооружении.
Чешская Республика подписала соглашение на сумму 6,5 миллиардов долларов на приобретение 24 истребителей F-35 у США, что является самой дорогой покупкой в истории чешских вооруженных сил. Истребители начнут поступать в 2031 году, чтобы заменить нынешний парк страны, который состоит из арендованных у Швеции JAS-39 Gripen.