Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Украина и США могут сегодня подписать соглашение о полезных ископаемых - источник
11:47 • 11890 просмотра

Украина и США могут сегодня подписать соглашение о полезных ископаемых - источник

Эксклюзив
09:29 • 37280 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

08:44 • 66628 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
08:43 • 117399 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 70703 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 217703 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 161342 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 114445 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 137766 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 107662 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+20°
2м/с
34%
752 мм
Популярные новости

Ночная атака по Днепру: в ОВА рассказали подробности

30 апреля, 04:52 • 75416 просмотра

Более половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

30 апреля, 05:35 • 75853 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 104497 просмотра

Келлог: США и Украина согласовали 22 действия для дальнейших договоренностей по войне

08:04 • 50839 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

08:15 • 54790 просмотра
публикации

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

10:55 • 29719 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

08:43 • 117399 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 105637 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

29 апреля, 15:56 • 137668 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

29 апреля, 15:28 • 217703 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Педро Санчес

Александр Усик

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Харьков

Соединенные Штаты

Днепр

Европа

Реклама
УНН Lite

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

12:48 • 2394 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

12:27 • 5840 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

09:14 • 22680 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

08:15 • 55595 просмотра

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 88341 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Евро

Калибр (семейство ракет)

МиГ-31

M1 Abrams

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

Киев • УНН

 • 1842 просмотра

Певица Кэти Перри призналась, что чувствует себя "побитой и подавленной" из-за негативной реакции публики на ее недавнее космическое путешествие. Зато ее мощно поддержали фанаты перед предстоящим мировым турне.

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

Певица Кэти Перри призналась, что чувствует себя "избитой и подавленной" из-за негативной реакции публики на ее недавнее космическое путешествие, но заверила поклонников, что с ней все в порядке и она "будет продолжать двигаться за светом". Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Через две недели после 11-минутного путешествия на Blue Origin в космос вместе с пятью другими женщинами, щедро высмеянной в соцсетях, американская звезда написала, что "онлайн-мир" пытался сделать из нее "человеческую пиньяту".

Ее комментарии появились после того, как поклонники заплатили за билборд в Нью-Йорке, чтобы выразить свою поддержку певице накануне ее мирового турне.

Отвечая на видео с билбордом, опубликованное на странице поклонников, Перри сказала, что она "очень благодарна" своим поклонникам, добавив, что они "вместе в этом прекрасном и диком путешествии".

Перри была одной из самых успешных поп-певиц на протяжении последних двух десятилетий, ее образ несколько омрачился в течение последнего года. Плохо воспринятый альбом сопровождался главным синглом Woman's World и музыкальным клипом, который многие осудили как регрессивный.

Защитила свое имя: Кэти Перри выиграла суд против одноименного дизайнера одежды24.11.24, 04:54 • 58077 просмотров

Добавим

После этого ее критиковали за участие в космическом полете на Blue Origin, во время которого она спела своим компаньонам в путешествии песню Луи Армстронга What a Wonderful World и показала сет-лист своего нового тура в полете.

Некоторые комментаторы заявили, что для знаменитостей участвовать в таком быстротечном и космически дорогом путешествии во время экономических трудностей является свидетельством плохого тона.

Однако певица Лили Аллен на этой неделе извинилась за "злость" по отношению к Перри, заявив, что хотя она до сих пор негативно воспринимает факт самого путешествия, не было необходимости присоединяться к "лавине хейта" на певицу.

Напомним

14 апреля Кэти Перри стала одной из шести женщин, которые отправились в космос в составе отдельной женской экспедиции. Кроме нее, частью женской космической экспедиции стали телеведущая CBS Гейл Кинг, бывший инженер NASA Айша Боу, активистка и основательница движения Rise Аманда Нгуен, продюсер Кэриенн Флинн. Возглавила экспедицию Лорен Санчес, невеста основателя аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Путешествие подвергли строгой критике коллеги знаменитостей, публичные личности и фанаты. Модель Эмили Ратаковски раскритиковала участие Перри в полете, сказав, что этот шаг звезды уже "За пределами пародии". 

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости МираУНН Lite
Blue Origin
Джефф Безос
Нью-Йорк
Brent
$62.39
Bitcoin
$94,573.70
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$32.46
Золото
$3,308.16
Ethereum
$1,775.91