Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

Певица Кэти Перри призналась, что чувствует себя "избитой и подавленной" из-за негативной реакции публики на ее недавнее космическое путешествие, но заверила поклонников, что с ней все в порядке и она "будет продолжать двигаться за светом". Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Через две недели после 11-минутного путешествия на Blue Origin в космос вместе с пятью другими женщинами, щедро высмеянной в соцсетях, американская звезда написала, что "онлайн-мир" пытался сделать из нее "человеческую пиньяту".

Ее комментарии появились после того, как поклонники заплатили за билборд в Нью-Йорке, чтобы выразить свою поддержку певице накануне ее мирового турне.

Отвечая на видео с билбордом, опубликованное на странице поклонников, Перри сказала, что она "очень благодарна" своим поклонникам, добавив, что они "вместе в этом прекрасном и диком путешествии".

Перри была одной из самых успешных поп-певиц на протяжении последних двух десятилетий, ее образ несколько омрачился в течение последнего года. Плохо воспринятый альбом сопровождался главным синглом Woman's World и музыкальным клипом, который многие осудили как регрессивный.

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После этого ее критиковали за участие в космическом полете на Blue Origin, во время которого она спела своим компаньонам в путешествии песню Луи Армстронга What a Wonderful World и показала сет-лист своего нового тура в полете.

Некоторые комментаторы заявили, что для знаменитостей участвовать в таком быстротечном и космически дорогом путешествии во время экономических трудностей является свидетельством плохого тона.

Однако певица Лили Аллен на этой неделе извинилась за "злость" по отношению к Перри, заявив, что хотя она до сих пор негативно воспринимает факт самого путешествия, не было необходимости присоединяться к "лавине хейта" на певицу.

Напомним

14 апреля Кэти Перри стала одной из шести женщин, которые отправились в космос в составе отдельной женской экспедиции. Кроме нее, частью женской космической экспедиции стали телеведущая CBS Гейл Кинг, бывший инженер NASA Айша Боу, активистка и основательница движения Rise Аманда Нгуен, продюсер Кэриенн Флинн. Возглавила экспедицию Лорен Санчес, невеста основателя аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Путешествие подвергли строгой критике коллеги знаменитостей, публичные личности и фанаты. Модель Эмили Ратаковски раскритиковала участие Перри в полете, сказав, что этот шаг звезды уже "За пределами пародии".