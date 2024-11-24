Защитила свое имя: Кэти Перри выиграла суд против одноименного дизайнера одежды

Поп-звезда Кэти Перри выиграла суд против одноименного австралийского дизайнера одежды из-за торговой марки. Об этом сообщает The Guardian и BBC, пишет УНН.

Детали



Сиднейский дизайнер Кэти Джейн Тейлор, которая продает одежду под своим именем от рождения, Кэти Перри, в октябре 2019 года подала в суд на певицу из-за того, что исполнительница продавала собственный мерчандайз.

Стоит отметить, что имя дизайнера на английском пишется Katie Perry, а имя певицы Katy Perry.

Перри, чье настоящее имя Кэтрин Хадсон, в пятницу успешно обжаловала выводы федерального суда 2023 года о том, что ее фирма Kitty Purry нарушала права на торговую марку во время австралийского тура 2014 года.

Трое судей апелляционной инстанции единогласно отменили первоначальные выводы и постановили отменить регистрацию торговой марки Тейлор.

Судьи заявили, что Перри использовала свое имя в качестве торговой марки за пять лет до того, как Тейлор начала свой бизнес, добавив, что к тому времени Перри приобрела международную репутацию в сфере развлечений.

Дизайнер сравнила свой судебный процесс с Перри с «Давидом и Голиафом». После пятничного решения она сказала в интервью Sydney Morning Herald, что «опустошена» результатом дела.

Обе женщины вложили кровь, пот и слезы в развитие своего бизнеса. Когда слава одной из них возросла на международном уровне, другая узнала о существовании своей тезки и подала заявку на регистрацию торговой марки,