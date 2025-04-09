Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).
СБУ уничтожила 11 кораблей рф в Черном море и более 1700 танков на фронте. Также поражены тысячи единиц военной техники, что нанесло значительные потери врагу.
Председатель СБУ Василий Малюк лично задерживал руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ, который подозревается в том, что сотрудничал с фсб. Задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности, при разработке использовалась дезинформация.
российское военное ведомство заявило об уничтожении трех морских беспилотников у Крыма, но не предоставило доказательств. В поселке Кача сообщают о ликвидации пилотов вертолетов чф рф.
За 2024 год СБУ атаковала десятки военных объектов в тылу РФ, включая аэродромы, арсеналы и нефтебазы. Служба также успешно использует новые модификации морских дронов «Sea baby» против авиации противника.
Президент Зеленский провел заседание СНБО по злоупотреблениям в МСЭК. Утверждено решение о цифровизации процессов, проверке деклараций и пересмотре необоснованных решений об инвалидности чиновников.
Глава СБУ Василий Малюк сообщил о захвате 102 российских военных в Курской области. Расширена переговорная группа по обмену пленными, в которую войдут представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.
Морские и воздушные дроны СБУ ночью атаковали российскую базу на озере Донузлав в оккупированном Крыму. Повреждены штаб, склад боеприпасов, электроподстанция и другие объекты.
В прошлом году СБУ во второй раз успешно нанесла удар по Крымскому мосту, когда морские беспилотники Sea Baby протаранили опоры моста, отрезав критически важную логистическую артерию для российских войск на юге Украины.
На месте российской ракетной атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве были найдены обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.
Юлия Тимошенко, украинский политик и народный депутат, была объявлена Министерством внутренних дел России в розыск в России по неустановленной статье Уголовного кодекса.
Служба безопасности Украины вооружила морские беспилотники Sea Baby реактивными системами залпового огня, внедряя лучшие военно-технические решения для уничтожения врага.
СБУ сорвала план российской агентуры осуществить теракты в Киеве 9 мая. Агенты российского гру устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.
СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО.
россия усиливает дезинформационные кампании с целью дискредитации Украины на международном уровне и сокращения иностранной помощи, выдвигая против таких должностных лиц, как глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, ложные обвинения в терроризме, пытаясь отвлечь внимание от собственных военных преступлений.
Бывший министр иностранных дел Литвы пошутил о будущем разрушении Крымского моста, в москве взамен начали угрожать дипломату.
Переработка нефти в россии упала до самого низкого уровня за последние 11 месяцев из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и масштабных весенних наводнений в нескольких регионах.
Женщина, которая возглавляла оккупационную "роспочту" в Изюме после захвата города, приговорена к 11 годам лишения свободы за коллаборационизм с конфискацией имущества и лишением прав на 15 лет.
Служба безопасности Украины задержала российского агента, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. Именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю председателя Херсонской ОГА.
Служба безопасности Украины опровергла заявления о том, что некая "сторона защиты" обжаловала в москве заочный арест главы СБУ Василия Малюка, назвав это частью российской дискредитационной кампании.
В 2024 году СБУ возбудила 352 уголовных дела за государственную измену, 807 - за коллаборационизм, 108 - за содействие государству-агрессору и 66 - за передачу врагу сведений о Вооруженных силах Украины, с многочисленными обвинительными приговорами в каждой категории.
В 2023 году Служба безопасности Украины разоблачила 47 агентурных сетей, а с начала 2024 года - еще 11.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт покушения на него, заявив, что знал о рисках работы в прифронтовом регионе, где ежедневно гибнут и получают ранения мирные жители в результате российских атак.
Служба безопасности Украины предотвратила покушение на главу Херсонской ОГА с использованием вражеского беспилотника.
СБУ проводит обыск у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича, известного своей поддержкой рф и оправданием агрессии россии против Украины.
По данным следствия, бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель организовали приобретение горюче-смазочных материалов по искусственно завышенным ценам через ряд подконтрольных фирм. В результате причинено более 26 млн грн убытков.
фсб рф пытается завербовать агентов разведки из других стран, включая иммигрантов из россии и бывших советских республик, для работы на Москву в Канаде, распространяя листовки через русскоязычные СМИ.
россияне хотят повесить теракт в "Крокус Сити" на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и объявить его "главным террористом", определив его мишенью №1 из-за успешных ударов СБУ по Крымскому мосту, российским кораблям, нефтеперерабатывающим заводам и противодействия российской агентуре в Украине.
москва обратилась к Казахстану с просьбой создать резерв в 100 000 тонн бензина для поставок в рф на случай дефицита топлива из-за атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Украина работает над тем, чтобы предоставить надежных защиту от постоянного российского террора, а также Украина готовит конкретный и справедливый ответ врагу, заявляет президент Зеленский.