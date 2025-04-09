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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27762 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Председатель СБУ Василий Малюк лично задерживал руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ, который подозревается в том, что сотрудничал с фсб. Задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности, при разработке использовалась дезинформация.

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Поразили десятки военных объектов в тылу рф: глава СБУ о 2024-м году

За 2024 год СБУ атаковала десятки военных объектов в тылу РФ, включая аэродромы, арсеналы и нефтебазы. Служба также успешно использует новые модификации морских дронов «Sea baby» против авиации противника.

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В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

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Дроны СБУ ночью атаковали российскую базу береговой охраны в Крыму - источники

Морские и воздушные дроны СБУ ночью атаковали российскую базу на озере Донузлав в оккупированном Крыму. Повреждены штаб, склад боеприпасов, электроподстанция и другие объекты.

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В прошлом году СБУ во второй раз успешно нанесла удар по Крымскому мосту, когда морские беспилотники Sea Baby протаранили опоры моста, отрезав критически важную логистическую артерию для российских войск на юге Украины.

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российское гру готовило четыре теракта в Киеве на 9 мая: в СБУ рассказали детали

СБУ сорвала план российской агентуры осуществить теракты в Киеве 9 мая. Агенты российского гру устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

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Псевдорасследование рф в отношении главы СБУ Малюка является юридически ничтожным - Офис генпрокурора

россия усиливает дезинформационные кампании с целью дискредитации Украины на международном уровне и сокращения иностранной помощи, выдвигая против таких должностных лиц, как глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, ложные обвинения в терроризме, пытаясь отвлечь внимание от собственных военных преступлений.

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Экс-глава МИД Литвы пошутил об уничтожении Крымского моста. В москве ответили угрозами

Бывший министр иностранных дел Литвы пошутил о будущем разрушении Крымского моста, в москве взамен начали угрожать дипломату.

политика • 28 апреля, 23:02 • 23018 просмотра

Из-за атак дронов на НПЗ и весенних паводков объемы нефтепереработки в рф упали до 11-месячного минимума - Bloomberg

Переработка нефти в россии упала до самого низкого уровня за последние 11 месяцев из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и масштабных весенних наводнений в нескольких регионах.

Война • 22 апреля, 16:21 • 24176 просмотра

К 11 годам за решеткой приговорили коллаборационистку, возглавившею "роспочту" во время оккупации Изюма

Женщина, которая возглавляла оккупационную "роспочту" в Изюме после захвата города, приговорена к 11 годам лишения свободы за коллаборационизм с конфискацией имущества и лишением прав на 15 лет.

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Попытка покушения на главу Херсонской ОГА: в СБУ рассказали детали задержания агента рф

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. Именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю председателя Херсонской ОГА.

Война • 16 апреля, 08:43 • 23977 просмотра
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Служба безопасности Украины опровергла заявления о том, что некая "сторона защиты" обжаловала в москве заочный арест главы СБУ Василия Малюка, назвав это частью российской дискредитационной кампании.

Война • 15 апреля, 16:59 • 130040 просмотра

С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

В 2024 году СБУ возбудила 352 уголовных дела за государственную измену, 807 - за коллаборационизм, 108 - за содействие государству-агрессору и 66 - за передачу врагу сведений о Вооруженных силах Украины, с многочисленными обвинительными приговорами в каждой категории.

Война • 13 апреля, 12:41 • 36162 просмотра

СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

В 2023 году Служба безопасности Украины разоблачила 47 агентурных сетей, а с начала 2024 года - еще 11.

Война • 13 апреля, 11:58 • 26314 просмотра

Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт покушения на него, заявив, что знал о рисках работы в прифронтовом регионе, где ежедневно гибнут и получают ранения мирные жители в результате российских атак.

Война • 13 апреля, 10:09 • 28825 просмотра

На главу Херсонской ОВА Прокудина организовали покушение, подозреваемый задержан - глава СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на главу Херсонской ОГА с использованием вражеского беспилотника.

Война • 13 апреля, 07:31 • 28366 просмотра

СБУ пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства УПЦ МП Данилевичу - источник

СБУ проводит обыск у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича, известного своей поддержкой рф и оправданием агрессии россии против Украины.

Война • 12 апреля, 08:45 • 24249 просмотра

26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ

По данным следствия, бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель организовали приобретение горюче-смазочных материалов по искусственно завышенным ценам через ряд подконтрольных фирм. В результате причинено более 26 млн грн убытков.

Криминал и ЧП • 10 апреля, 17:27 • 28041 просмотра

российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР

фсб рф пытается завербовать агентов разведки из других стран, включая иммигрантов из россии и бывших советских республик, для работы на Москву в Канаде, распространяя листовки через русскоязычные СМИ.

Новости Мира • 10 апреля, 14:57 • 28661 просмотра

Глава СБУ Малюк стал для путина целью №1: на него также хотят "повесить" теракт в "Crocus" - источники

россияне хотят повесить теракт в "Крокус Сити" на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и объявить его "главным террористом", определив его мишенью №1 из-за успешных ударов СБУ по Крымскому мосту, российским кораблям, нефтеперерабатывающим заводам и противодействия российской агентуре в Украине.

Война • 10 апреля, 08:16 • 21541 просмотра

Reuters: на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ, россия готовится занимать топливо у других стран

москва обратилась к Казахстану с просьбой создать резерв в 100 000 тонн бензина для поставок в рф на случай дефицита топлива из-за атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Война • 8 апреля, 13:41 • 23290 просмотра

рф ни на минуту не прекращает свой террор, готовим ответ для врага - Зеленский

Украина работает над тем, чтобы предоставить надежных защиту от постоянного российского террора, а также Украина готовит конкретный и справедливый ответ врагу, заявляет президент Зеленский.

Война • 7 апреля, 12:07 • 65910 просмотра