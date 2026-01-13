Рада уволила Малюка с должности главы СБУ

$43.260.18
Эксклюзив
12:46 • 416 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
08:22 • 9012 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 14244 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 26748 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 44147 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 34001 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32681 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 54450 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22926 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23619 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Эксклюзивы
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
Эксклюзив
12:46 • 420 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 10136 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 54452 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 49309 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 55278 просмотра
Рада уволила Малюка с должности главы СБУ

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Верховная Рада поддержала представление об отставке Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. За увольнение проголосовали 235 депутатов.

Рада уволила Малюка с должности главы СБУ

Верховная Рада поддержала представление об отставке Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

За увольнение Малюка проголосовали 235 депутатов, тогда как 47 - проголосовали против, 9 - воздержались от голосования.

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки повторно поддержал представление Президента об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. Решение было принято после вчерашнего провала, 12 голосами "за".

Алла Киосак

Политика
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Верховная Рада