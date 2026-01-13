Рада уволила Малюка с должности главы СБУ
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала представление об отставке Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. За увольнение проголосовали 235 депутатов.
Детали
За увольнение Малюка проголосовали 235 депутатов, тогда как 47 - проголосовали против, 9 - воздержались от голосования.
Напомним
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки повторно поддержал представление Президента об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. Решение было принято после вчерашнего провала, 12 голосами "за".