Консульство рф в иранском Исфахане прекратило работу
Киев • УНН
Генконсульство рф в Иране остановило прием граждан из-за напряженной ситуации. Ранее обломки иранской ракеты попали в здание консульства США в Израиле.
Из-за напряженной ситуации в регионе российское генеральное консульство в иранском городе Исфахан приостановило свою работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД страны-агрессора.
Детали
В связи с текущей ситуацией генеральное консульство россии в Исфахане временно прекращает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно
Напомним
В воскресенье, 15 марта, стало известно, что обломки иранской ракеты попали в здание резиденции консульства США в Израиле. Иран также заявил об атаках на центр связи и подразделение полиции.