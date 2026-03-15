Уламки іранської ракети влучили в будівлю резиденції консульства США в Ізраїлі
Київ • УНН
У суботу уламки іранської ракети пошкодили резиденцію консульства США в Ізраїлі. Іран також заявив про атаки на центр зв'язку та підрозділ поліції.
У неділю, 15 березня, стало відомо, що уламки іранської ракети влучили в будівлю резиденції консульства США в Ізраїлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За попередніми даними, це сталось у суботу, 14 березня. Жодних додаткових подробиць щодо цього не наводилось.
Водночас влада Ірану заявила про удари дронами по підрозділу поліції та центру супутникового зв'язку в Ізраїлі.
Нагадаємо
У суботу, 14 березня, дрони атакували американське посольство в Іраку поблизу будівлі зафіксовано дим та вогонь.