Ціни на нафту впали до мінімуму з 2021 року через загострення торговельної війни між США та Китаєм - Reuters

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021 року через побоювання щодо попиту на тлі торговельної війни США та Китаю. Очікується надлишок нафти на ринку через збільшення видобутку ОПЕК+.