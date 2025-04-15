Китайська поліція звинуватила АНБ США у кібератаках на критичну інфраструктуру під час зимових Азійських ігор, націлених на енергетику, транспорт та інші галузі. У розслідуванні фігурують американські університети.
Суд москви визнав американця Джозефа Тейтера неосудним після нападу на поліцейського. Експертиза виявила у нього психічне захворювання, що виключає кримінальну відповідальність.
США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.
Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.
Алжир різко засудив затримання французькою поліцією свого консула, підозрюваного у викраденні. Це може серйозно зашкодити відносинам між країнами, особливо на тлі суперечок щодо Західної Сахари.
У місті Гома знову спалахнули збройні сутички між урядовими військами та повстанцями M23. За попередніми даними, внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 52 особи.
Southern California Edison презентувала план з відновлення Лос-Анджелеса після січневих пожеж. Він включає будівництво підземних ліній електропередач в Альтадені та Малібу.
Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.
Делегації Ірану та США завершили раунд консультацій в Омані та домовилися про нову зустріч наступного тижня. Переговори спрямовані на врегулювання ситуації навколо ядерної програми Тегерана.
Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.
Міністри фінансів ЄС обговорюють створення Європейського оборонного механізму (EDM) для спільної закупівлі зброї. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.
Понад 100 громадян Китаю воюють в Україні на боці росії як найманці, і, ймовірно, не мають зв'язку з урядом Китаю. Українські війська вже взяли в полон декількох китайців на Донбасі.
Переговори України та США про доступ до родовищ корисних копалин пройшли напружено. Проєкт адміністрації Трампа передбачає, що доходи від копалин підуть у інвестфонд.
Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
В Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.
Трамп заявив про готовність застосувати військову силу проти Ірану, якщо той не припинить ядерну програму. США та Іран планують переговори в Омані.
Китайські компанії, що торгують на Amazon, готуються до підвищення цін для американських споживачів. Причиною є збільшення митних тарифів, оголошених Дональдом Трампом.
Ціни на нафту знизились після того, як Трамп посилив торгову війну з Китаєм, незважаючи на оголошення про 90-денну паузу в митах. Китай вже запровадив мита у 84% на товари з США.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що угода щодо передачі TikTok американським компаніям залишається можливою. Китай не в захваті від підписання.
Через ескалацію конфлікту та голод у Південному Судані 7,7 млн людей потребують допомоги. ООН повідомляє, що ситуація досягла критичного рівня, особливо у регіоні Великого Верхнього Нілу.
Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021 року через побоювання щодо попиту на тлі торговельної війни США та Китаю. Очікується надлишок нафти на ринку через збільшення видобутку ОПЕК+.
У національному парку "Вірунга" щонайменше 50 бегемотів та інших великих тварин загинули через сибірську виразку. Влада вживає заходів для запобігання подальшому поширенню хвороби.
У системі електронної пошти Офісу контролера грошового обігу США стався злам. Зловмисники отримали несанкціонований доступ до конфіденційної інформації.
Дональд Трамп анонсував введення мит на імпорт фармацевтичних товарів у США. Це має стимулювати фармкомпанії перенести виробництво в країну.
В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.
Департамент Ілона Маска використовує ШІ для виявлення службовців, які критикують Трампа. Команда DOGE моніторить федеральні установи та використовує чат-бот Grok.
Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію з продажу квитків та шістьох туроператорів на €20 млн за накопичення квитків у Колізей. Це обмежувало доступ туристів до амфітеатру.
Діабет у вагітних збільшує ризик порушень розвитку мозку у дітей на 28%, зокрема аутизму та СДУГ. Ризик вищий при діабеті до вагітності.
Ціни на нафту зросли, оговтавшись після падіння через побоювання, що мита США призведуть до рецесії. Аналітики попереджають, що ризики зниження цін зберігаються.