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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19261 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133545 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126564 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125113 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127771 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192228 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76757 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164009 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Китай звинувачує США у кібератаках під час Азійських ігор

Китайська поліція звинуватила АНБ США у кібератаках на критичну інфраструктуру під час зимових Азійських ігор, націлених на енергетику, транспорт та інші галузі. У розслідуванні фігурують американські університети.

Новини Світу • 15 квітня, 03:12 • 3144 перегляди

В рф американця відправили на примусове психіатричне лікування через напад на поліцейського

Суд москви визнав американця Джозефа Тейтера неосудним після нападу на поліцейського. Експертиза виявила у нього психічне захворювання, що виключає кримінальну відповідальність.

Новини Світу • 14 квітня, 22:06 • 2058 перегляди

Вашингтон і Тегеран повертаються до діалогу: новий раунд ядерних переговорів заплановано в Римі 19 квітня

США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.

Новини Світу • 14 квітня, 11:57 • 5680 перегляди

Україна передала США всі пропозиції щодо угоди про корисні копалини - Стефанішина

Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.

Економіка • 14 квітня, 10:31 • 4234 перегляди

Алжир погрожує Франції через затримання консула

Алжир різко засудив затримання французькою поліцією свого консула, підозрюваного у викраденні. Це може серйозно зашкодити відносинам між країнами, особливо на тлі суперечок щодо Західної Сахари.

Новини Світу • 13 квітня, 01:07 • 4023 перегляди

Бойові дії у Гомі: Схід Конго охопила нова хвиля насильства

У місті Гома знову спалахнули збройні сутички між урядовими військами та повстанцями M23. За попередніми даними, внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 52 особи.

Новини Світу • 12 квітня, 23:37 • 4466 перегляди

План відновлення Лос-Анджелеса після пожеж на $925 млн: що передбачено

Southern California Edison презентувала план з відновлення Лос-Анджелеса після січневих пожеж. Він включає будівництво підземних ліній електропередач в Альтадені та Малібу.

Новини Світу • 12 квітня, 22:04 • 3013 перегляди

У Сербії відбувся мітинг на підтримку президента Вучича

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.

Новини Світу • 12 квітня, 20:27 • 2780 перегляди

Тегеран заявляє, що домовився зі США продовжити наступного тижня переговори щодо атому

Делегації Ірану та США завершили раунд консультацій в Омані та домовилися про нову зустріч наступного тижня. Переговори спрямовані на врегулювання ситуації навколо ядерної програми Тегерана.

Новини Світу • 12 квітня, 16:40 • 3399 перегляди

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.

Новини Світу • 12 квітня, 12:55 • 4935 перегляди

ЄС розпочав переговори про спільний оборонний фонд, що зможе залучити Україну: що відомо

Міністри фінансів ЄС обговорюють створення Європейського оборонного механізму (EDM) для спільної закупівлі зброї. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.

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Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

Понад 100 громадян Китаю воюють в Україні на боці росії як найманці, і, ймовірно, не мають зв'язку з урядом Китаю. Українські війська вже взяли в полон декількох китайців на Донбасі.

Війна • 12 квітня, 01:47 • 17783 перегляди

Переговори України та США щодо копалин відбулись в напруженій атмосфері - Reuters

Переговори України та США про доступ до родовищ корисних копалин пройшли напружено. Проєкт адміністрації Трампа передбачає, що доходи від копалин підуть у інвестфонд.

Економіка • 12 квітня, 00:17 • 4347 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна • 11 квітня, 18:41 • 54322 перегляди

Спалах ящуру в Угорщині: ветслужба почала розслідування

В Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.

Новини Світу • 10 квітня, 09:33 • 10534 перегляди

Трамп погрожує Ірану військовою операцією через ядерну програму

Трамп заявив про готовність застосувати військову силу проти Ірану, якщо той не припинить ядерну програму. США та Іран планують переговори в Омані.

Новини Світу • 10 квітня, 07:44 • 10023 перегляди

Китайські продавці на Amazon готуються піти з ринку США через нові мита Трампа

Китайські компанії, що торгують на Amazon, готуються до підвищення цін для американських споживачів. Причиною є збільшення митних тарифів, оголошених Дональдом Трампом.

Економіка • 10 квітня, 07:33 • 10395 перегляди

Ціни на нафту знизилися на тлі загострення Трампом торгової війни з Китаєм

Ціни на нафту знизились після того, як Трамп посилив торгову війну з Китаєм, незважаючи на оголошення про 90-денну паузу в митах. Китай вже запровадив мита у 84% на товари з США.

Економіка • 10 квітня, 07:16 • 10595 перегляди

Трамп підписав указ про спрощення експорту американської зброї

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.

Політика • 10 квітня, 04:49 • 12375 перегляди

"Подивимося, що буде з Китаєм": Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі "на столі"

Президент США Дональд Трамп повідомив, що угода щодо передачі TikTok американським компаніям залишається можливою. Китай не в захваті від підписання.

Новини Світу • 10 квітня, 01:12 • 10806 перегляди

Ситуація з голодом у деяких районах Південного Судану досягла критичного рівня - ООН

Через ескалацію конфлікту та голод у Південному Судані 7,7 млн людей потребують допомоги. ООН повідомляє, що ситуація досягла критичного рівня, особливо у регіоні Великого Верхнього Нілу.

Новини Світу • 9 квітня, 13:11 • 8500 перегляди

Ціни на нафту впали до мінімуму з 2021 року через загострення торговельної війни між США та Китаєм - Reuters

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021 року через побоювання щодо попиту на тлі торговельної війни США та Китаю. Очікується надлишок нафти на ринку через збільшення видобутку ОПЕК+.

Економіка • 9 квітня, 07:40 • 6623 перегляди

Сибірка вбила десятки бегемотів у нацпарку в Конго

У національному парку "Вірунга" щонайменше 50 бегемотів та інших великих тварин загинули через сибірську виразку. Влада вживає заходів для запобігання подальшому поширенню хвороби.

Новини Світу • 9 квітня, 07:01 • 6665 перегляди

У США зламали електронну пошту Офісу контролера грошового обігу

У системі електронної пошти Офісу контролера грошового обігу США стався злам. Зловмисники отримали несанкціонований доступ до конфіденційної інформації.

Новини Світу • 9 квітня, 06:20 • 3944 перегляди

США запровадять мита на імпорт фармацевтики: заява Трампа

Дональд Трамп анонсував введення мит на імпорт фармацевтичних товарів у США. Це має стимулювати фармкомпанії перенести виробництво в країну.

Новини Світу • 9 квітня, 05:05 • 4453 перегляди

104% на китайський імпорт: США загострюють торговельну війну

В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.

Новини Світу • 9 квітня, 04:03 • 4059 перегляди

У DOGE використовують ШІ, щоб виявляти службовців, які критикують Трампа - ЗМІ

Департамент Ілона Маска використовує ШІ для виявлення службовців, які критикують Трампа. Команда DOGE моніторить федеральні установи та використовує чат-бот Grok.

Новини Світу • 8 квітня, 16:12 • 12304 перегляди

Італійських туроператорів оштрафували майже на 20 млн євро за накопичення квитків у Колізей - Reuters

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію з продажу квитків та шістьох туроператорів на €20 млн за накопичення квитків у Колізей. Це обмежувало доступ туристів до амфітеатру.

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Діабет у вагітних жінок може підвищити ризик аутизму у дітей - дослідження

Діабет у вагітних збільшує ризик порушень розвитку мозку у дітей на 28%, зокрема аутизму та СДУГ. Ризик вищий при діабеті до вагітності.

Здоров'я • 8 квітня, 08:34 • 10087 перегляди

Ціни на нафту зросли на 1% після сильного падіння через мита Трампа

Ціни на нафту зросли, оговтавшись після падіння через побоювання, що мита США призведуть до рецесії. Аналітики попереджають, що ризики зниження цін зберігаються.

Економіка • 8 квітня, 06:19 • 4989 перегляди