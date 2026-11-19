Президент США Дональд Трамп, який провів дві окремі зустрічі з главою кремля володимиром путіним і главою Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені на полях саміту АТЕС, зробив кілька заяв щодо обговорення війни рф проти України перед тристоронніми переговорами. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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"Ми прагнемо обом допомогти щодо війни з росією та Україною. Я хотів би, щоб вона закінчилася. Думаю, я можу говорити від імені нас обох", – сказав Трамп під час зустрічі з Сі.

"Щомісяця гине двадцять п'ять тисяч людей, переважно солдатів", - зазначив він.

Трамп сказав, що попередня імпровізована зустріч з путіним "підготувала основу" для саміту.

"президент путін приїде сюди трохи пізніше, тому у нас буде тристороння зустріч, тристороння, як вони її називають", – сказав він.

"І ми щойно провели невелику зустріч з президентом путіним, щоб підготувати основу, і я думаю, що у нас, можливо, буде успішна зустріч", - зазначив Трамп.

Було багато спекуляцій щодо порядку денного переговорів.

Додавання України до списку було однією з цілей путіна, повідомляло The Wall Street Journal.

Трамп зустрівся з путіним і назвав його "другом" - кремль каже, говорили про війну в Україні