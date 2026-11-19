Президент США Дональд Трамп зустрівся з главою кремля володимиром путіним, назвавши його "другом", перед першою тристоронньою зустріччю двох лідерів із главою Китаю Сі Цзіньпіном, ключовими темами якої, як очікуються, будуть торгівля, штучний інтелект та глобальні конфлікти. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Трамп зустрівся з путіним у китайському Шеньчжені у четвер на полях саміту АТЕС.

Він сказав, що з їхніх переговорів може вийти багато "чудових речей", і назвав путіна "другом".

У нас чудові відносини вже багато років. Ми знаємо один одного давно, і я думаю, що з цього може вийти багато чудових речей, або принаймні початися. Але я думаю, що вони з цього вийдуть - сказав Трамп.

У кремлі за підсумками зустрічі заявили, що путін завершив свою двосторонню зустріч із Трампом у "чудовому настрої", а питання України було головною темою обговорення, повідомляє Reuters.

За даними росЗМІ, помічник путіна юрій ушаков заявив, що путін та Трамп на зустрічі обговорили війну рф проти України, а також питання двосторонніх відносин. За словами помічника глави кремля, зустріч пройшла добре, вона була підготовчою перед тристоронніми переговорами лідерів росії, США та КНР. "Хороша була зустріч", - сказав він, додавши, що лідери "не робили особливо важливих заяв".

Трамп зустрівся з Сі

Після цієї зустрічі президент США Дональд Трамп та глава Китаю Сі Цзіньпін розпочали двосторонню зустріч на полях саміту АТЕС, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Перед зустріччю з Сі Трамп заявив, що зустріч буде "продуктивною", і що дві країни вже розділили митні тарифи "справедливим чином", повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що Рада з торгівлі, яку він та Сі домовилися створити на своєму саміті в Пекіні у травні, збалансувала відносини між двома країнами.

Він також назвав президента Китаю "другом", зазначивши, що між ними особливі відносини.

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