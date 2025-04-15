Іран, рф і Китай обговорили ядерні питання: закликали припинити санкції після відмови Тегераном Трампу у переговорах

Китай, росія та Іран виступили за припинення санкцій під час ядерних переговорів у Пекіні, після відхилення Іраном заклику Трампа до перемовин. Три країни наголосили на важливості припинення санкцій.