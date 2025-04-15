Китайські полонені розповіли, що росіяни забирали їхні гроші під приводом витрат на пальне та зарядні пристрої. Вони сподіваються, що Пекін допоможе з обміном.
Сі Цзіньпін звільнив генерала Хе Вейдонга в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю. Це стало першим за 60 років випадком звільнення чиновника такого високого рангу.
Українець Олексій Середа виборов бронзову медаль на етапі Кубка світу зі стрибків у воду в канадському Віндзорі. Він випередив австралійця Кессієла Руссо на 0,05 бала.
Радник ОП заявив, що участь громадян Китаю у війні на боці росії шокує Захід. Україна викликала представника Китаю через участь китайців у війні.
Через сильні вітри та зливи в Пекіні скасовано 693 авіарейси в двох аеропортах. Також порушено залізничне сполучення, призупинено деякі рейси до північних міст.
Представники ЄС планують зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у липні для обговорення торгівлі. Це відбувається на тлі торгової напруженості між США та Китаєм.
Останній указ Трампа підвищив мита до 125%, але вже існує 20% мито на фентаніл. Загальна ставка мит США на китайський імпорт тепер становить 145%.
Пекін закликає США до деескалації конфлікту та переговорів на основі взаємної поваги. Китай готовий захищати свої інтереси та не боїться торговельної війни.
Президент США Дональд Трамп запевнив, що має зброю, про яку ніхто не здогадується, щоб втримати Китай на тлі торгової війни. Він вірить, що Пекін і Вашингтон домовляться.
МЗС Китаю заявило про перевірку інформації щодо двох громадян, захоплених в полон в Україні.
В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.
Китай пообіцяв вжити контрзаходів та «боротися до кінця», якщо США запровадять додаткові 50% мита на китайський імпорт. Пекін готовий девальвувати юань, щоб компенсувати митний тиск США.
Ціни на нафту зросли, оговтавшись після падіння через побоювання, що мита США призведуть до рецесії. Аналітики попереджають, що ризики зниження цін зберігаються.
Дональд Трамп двічі натякнув на можливість введення додаткових мит проти Китаю. Загальне фіскальне навантаження на китайську продукцію в США може сягнути 104%.
Президент України призначив Олександра Нечитайла, колишнього посла в Малайзії, послом в Китай. Він має великий досвід роботи в МЗС та володіє китайською мовою.
Угода щодо американських активів TikTok призупинена, оскільки Китай не схвалює її через тарифи Трампа. Трамп запропонував Китаю знижку на мита в обмін на схвалення продажу.
Уряд США заборонив своїм працівникам в Китаї мати романтичні стосунки з громадянами КНР через загрозу шпигунства. Порушникам загрожує негайне видворення з країни.
Китай погрожує вжити контрзаходів через нові мита США на китайський імпорт. Трамп збільшив мита до 54% та запровадив додаткові тарифи на азійські країни.
Тайвань заявив про фіксацію 59 китайських літаків і 23 кораблів біля острова. Частина літаків перетнула серединну лінію протоки, що є неофіційним кордоном.
Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.
Головний китайський дипломат Ван Ї відвідає росію для обговорення двосторонніх відносин і врегулювання війни в Україні. Візит відбудеться з 31 березня по 2 квітня.
Високопосадовець Китаю Дін Сюесян закликав до розширення співпраці та виступив проти протекціонізму, натякаючи на дестабілізацію торговельних відносин з боку США. Китай прагне залучити інвестиції.
Жан-Ноель Барро розпочав дводенний візит до Китаю для обговорення війни в Україні та торговельних суперечок з ЄС. Франція підтримує Україну, а Китай зміцнює зв'язки з росією.
Віцепрем'єр Китаю запевнив CEO іноземних компаній у бізнес-потенціалі країни. Інвестбанки обережно покращили прогнози для Китаю на 2025 рік, але не досягли офіційного прогнозу зростання.
Міністри закордонних справ трьох країн домовилися про співпрацю у сферах старіння, стихійних лих та економіки. Японія висловила занепокоєння ядерними розробками КНДР.
На тлі економічної напруги між США і Китаєм, Трамп натякнув на зустріч із Сі Цзіньпіном. США ввели мита на імпорт з Китаю через звинувачення у постачанні хімікатів для фентанілу.
Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.
На півдні провінції Хайнань зазнав аварії тренувальний винищувач. Пілот встиг катапультуватися, жертв на місці немає, повідомляє Reuters.
Держдеп США призначить Анні Ву тимчасовим повіреним у справах у Пекіні, поки Сенат не затвердить Девіда Перд'ю послом. Це відбувається на тлі напружених відносин між США та Китаєм.
Китай, росія та Іран виступили за припинення санкцій під час ядерних переговорів у Пекіні, після відхилення Іраном заклику Трампа до перемовин. Три країни наголосили на важливості припинення санкцій.