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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2424 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Вперше за 60 років: у Китаї провідного генерала усунули від посади через корупційний скандал - FT

Сі Цзіньпін звільнив генерала Хе Вейдонга в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю. Це стало першим за 60 років випадком звільнення чиновника такого високого рангу.

Новини Світу • 14 квітня, 06:52 • 3674 перегляди

Українець Середа здобув "бронзу" Кубка світу зі стрибків у воду

Українець Олексій Середа виборов бронзову медаль на етапі Кубка світу зі стрибків у воду в канадському Віндзорі. Він випередив австралійця Кессієла Руссо на 0,05 бала.

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Китайські найманці у війні проти України: дії Києва змушують Пекін реагувати - Подоляк

Радник ОП заявив, що участь громадян Китаю у війні на боці росії шокує Захід. Україна викликала представника Китаю через участь китайців у війні.

Війна • 12 квітня, 18:14 • 3451 перегляди

В Пекіні скасували майже 700 авіарейсів через сильні вітри

Через сильні вітри та зливи в Пекіні скасовано 693 авіарейси в двох аеропортах. Також порушено залізничне сполучення, призупинено деякі рейси до північних міст.

Новини Світу • 12 квітня, 14:04 • 3488 перегляди

Лідери ЄС планують візит до Китаю для переговорів з Сі Цзіньпіном: яка причина

Представники ЄС планують зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у липні для обговорення торгівлі. Це відбувається на тлі торгової напруженості між США та Китаєм.

Економіка • 11 квітня, 01:15 • 7753 перегляди

Мита США на імпорт з Китаю становлять 145% - Білий дім

Останній указ Трампа підвищив мита до 125%, але вже існує 20% мито на фентаніл. Загальна ставка мит США на китайський імпорт тепер становить 145%.

Економіка • 10 квітня, 15:26 • 12107 перегляди

Торговельна війна між США та Китаєм загострюється: Пекін вимагає рівноправного діалогу

Пекін закликає США до деескалації конфлікту та переговорів на основі взаємної поваги. Китай готовий захищати свої інтереси та не боїться торговельної війни.

Новини Світу • 10 квітня, 14:13 • 10848 перегляди

Трамп погрожує Китаю "найпотужнішою зброєю в світі" - Newsweek

Президент США Дональд Трамп запевнив, що має зброю, про яку ніхто не здогадується, щоб втримати Китай на тлі торгової війни. Він вірить, що Пекін і Вашингтон домовляться.

Новини Світу • 10 квітня, 11:39 • 10351 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

МЗС Китаю заявило про перевірку інформації щодо двох громадян, захоплених в полон в Україні.

Війна • 9 квітня, 07:59 • 91917 перегляди

104% на китайський імпорт: США загострюють торговельну війну

В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.

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Китай пообіцяв "боротися до кінця" після погрози Трампа додатковими митами у 50%

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Трамп підтвердив намір вжити жорсткіших мит проти Китаю: ринки Сходу зберігають стриманий оптимізм

Дональд Трамп двічі натякнув на можливість введення додаткових мит проти Китаю. Загальне фіскальне навантаження на китайську продукцію в США може сягнути 104%.

Новини Світу • 8 квітня, 04:18 • 4422 перегляди

Новий посол України в Китаї: що відомо про Олександра Нечитайла

Президент України призначив Олександра Нечитайла, колишнього посла в Малайзії, послом в Китай. Він має великий досвід роботи в МЗС та володіє китайською мовою.

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Китай призупинив угоду з продажу активів TikTok через тарифи Трампа

Угода щодо американських активів TikTok призупинена, оскільки Китай не схвалює її через тарифи Трампа. Трамп запропонував Китаю знижку на мита в обмін на схвалення продажу.

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Заборонене кохання: уряд США наклав табу на інтимні стосунки своїх працівників у Китаї з місцевими мешканцями

Уряд США заборонив своїм працівникам в Китаї мати романтичні стосунки з громадянами КНР через загрозу шпигунства. Порушникам загрожує негайне видворення з країни.

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Китай обіцяє відповідь на "залякування" через мита Трампа

Китай погрожує вжити контрзаходів через нові мита США на китайський імпорт. Трамп збільшив мита до 54% та запровадив додаткові тарифи на азійські країни.

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Китай посилив військову активність навколо Тайваню: десятки літаків і кораблів

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Головний дипломат Китаю Ван Ї відвідає рф для переговорів щодо врегулювання війни в Україні

Головний китайський дипломат Ван Ї відвідає росію для обговорення двосторонніх відносин і врегулювання війни в Україні. Візит відбудеться з 31 березня по 2 квітня.

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Віце-прем'єр Китаю закликав лідерів Азії протистояти протекціонізму у завуальованій критиці США

Високопосадовець Китаю Дін Сюесян закликав до розширення співпраці та виступив проти протекціонізму, натякаючи на дестабілізацію торговельних відносин з боку США. Китай прагне залучити інвестиції.

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Міністр закордонних справ Франції обговорить питання України в Китаї

Жан-Ноель Барро розпочав дводенний візит до Китаю для обговорення війни в Україні та торговельних суперечок з ЄС. Франція підтримує Україну, а Китай зміцнює зв'язки з росією.

Новини Світу • 27 березня, 04:53 • 22395 перегляди

Китай порекламував свій бізнес-потенціал на зустрічі з Apple, Pfizer та іншими американськими компаніями

Віцепрем'єр Китаю запевнив CEO іноземних компаній у бізнес-потенціалі країни. Інвестбанки обережно покращили прогнози для Китаю на 2025 рік, але не досягли офіційного прогнозу зростання.

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Японія, Китай і Південна Корея обговорили тристоронню співпрацю: на зустрічі звучала тема війни рф проти України

Міністри закордонних справ трьох країн домовилися про співпрацю у сферах старіння, стихійних лих та економіки. Японія висловила занепокоєння ядерними розробками КНДР.

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Трамп анонсував можливий візит Сі Цзіньпіна до США

На тлі економічної напруги між США і Китаєм, Трамп натякнув на зустріч із Сі Цзіньпіном. США ввели мита на імпорт з Китаю через звинувачення у постачанні хімікатів для фентанілу.

Новини Світу • 17 березня, 21:27 • 15005 перегляди

Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі: деталі

Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.

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У Китаї розбився навчальний винищувач, пілот встиг катапультуватися

На півдні провінції Хайнань зазнав аварії тренувальний винищувач. Пілот встиг катапультуватися, жертв на місці немає, повідомляє Reuters.

Новини Світу • 15 березня, 13:09 • 17282 перегляди

США призначає тимчасового повіреного в справах у посольстві в Пекіні - Reuters

Держдеп США призначить Анні Ву тимчасовим повіреним у справах у Пекіні, поки Сенат не затвердить Девіда Перд'ю послом. Це відбувається на тлі напружених відносин між США та Китаєм.

Політика • 14 березня, 10:53 • 11934 перегляди

Іран, рф і Китай обговорили ядерні питання: закликали припинити санкції після відмови Тегераном Трампу у переговорах

Китай, росія та Іран виступили за припинення санкцій під час ядерних переговорів у Пекіні, після відхилення Іраном заклику Трампа до перемовин. Три країни наголосили на важливості припинення санкцій.

Новини Світу • 14 березня, 10:00 • 11821 перегляди