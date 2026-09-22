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США та Китай просунулися у торговельних переговорах і домовилися про окремий діалог щодо ШІ

Київ • УНН

 • 326 перегляди

США і Китай просунулися в торговельних переговорах та погодили окремий діалог щодо ШІ. Продовження перемир’я на 3–6 місяців ще не узгодили.

США та Китай просунулися у торговельних переговорах і домовилися про окремий діалог щодо ШІ

Представники США та Китаю завершили другий день торговельних переговорів у Нью-Йорку напередодні запланованого візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів. Сторони обговорювали торгівлю, інвестиції та штучний інтелект, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Заступник міністра фінансів Китаю Ляо Мінь заявив, що переговори в понеділок були зосереджені на реалізації домовленостей, яких сторони досягли напередодні.

У неділю міністр фінансів США Скотт Бессент, китайський торговельний представник Лі Ченган та віцепрем'єр КНР Хе Ліфен провели повний день переговорів. Бессент назвав зустріч "дуже успішною", а китайська сторона заявила про "хорошу атмосферу".

США та Китай запускають діалог щодо ШІ

За підсумками переговорів Вашингтон і Пекін домовилися створити окремий американо-китайський діалог щодо штучного інтелекту. Він має бути спрямований на формування спільного розуміння можливостей та загроз цієї технології.

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Одним із невирішених питань залишається продовження торговельного перемир'я, термін якого спливає у листопаді. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що сторони можуть продовжити його ще на 3–6 місяців, однак остаточної домовленості наразі немає.

Очікується, що під час зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна сторони обговорять торгівлю, штучний інтелект та постачання рідкісноземельних матеріалів. У серпні експорт китайських рідкісноземельних магнітів до США скоротився на 21% порівняно з липнем – до 512 тонн.

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
ШІ (штучний інтелект)
Bloomberg
Вашингтон
Пекін
Дональд Трамп
Хе Ліфенг
Нью-Йорк
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки