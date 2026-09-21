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Сем Альтман виступить у Раді Безпеки ООН щодо ризиків штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Гендиректор OpenAI Сем Альтман виступить у Радбезі ООН щодо міжнародної координації та безпеки штучного інтелекту.

Сем Альтман виступить у Раді Безпеки ООН щодо ризиків штучного інтелекту

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман наступного тижня особисто виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому штучному інтелекту та міжнародній безпеці. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника OpenAI, пише УНН.

Деталі

Засідання 15 членів Радбезу заплановане на середу під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Очікується, що Альтман говоритиме про міжнародну координацію у сфері ШІ та запровадження спільних стандартів безпеки.

Сем Альтман наступного тижня особисто виступить на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН

– повідомив представник OpenAI.

В ООН обговорять ризик втрати контролю над ШІ

Засідання скликала Франція, яка у вересні головує у Раді Безпеки. Головуватиме міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Однією з ключових тем стане ризик використання новітніх моделей ШІ у зловмисних цілях, а також можливість втрати людиною контролю над дедалі потужнішими системами.

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Очікується також участь високопоставлених представників Anthropic, однак вона поки не підтверджена.

Рада Безпеки ООН уперше провела окреме засідання щодо ризиків штучного інтелекту у 2023 році. Нинішня зустріч відбудеться на тлі нових закликів керівників провідних ШІ-компаній координувати темпи розвитку технології та посилити заходи безпеки.

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Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Сем Альтман
Рада Безпеки ООН
OpenAI
Організація Об'єднаних Націй
Нью-Йорк
Франція