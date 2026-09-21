Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета

Американська акторка Крістін Тейлор розповіла, що на початку 1990-х років у Лос-Анджелесі озброєний чоловік викрав її автомобіль, погрожуючи пістолетом. Про пережитий напад та його наслідки зірка розповіла в подкасті "We're Still Here, Honey", повідомляє E! News, пише УНН.

За словами 55-річної акторки, вона перебувала разом зі своїм другом і сусідом Девідом Прессманом. Напад стався близько 15:00 неподалік від їхньої квартири.

Була третя година дня. Детройт-стріт, біля бульвару Беверлі, ми жили там у квартирі, і нас пограбували під дулом пістолета

Акторка розповіла, що припаркувала автомобіль і разом із другом вийшла з нього. Поруч зупинилася інша машина, з якої вийшов озброєний чоловік. Він наказав Прессману залишатися на місці, а Тейлор – віддати ключі.

Через протиугінний замок на кермі нападникам довелося покликати її назад, щоб вона його зняла. Після цього вони забрали також сумку акторки.

Мабуть, усе це сталося протягом півтори-двох хвилин, але здавалося, що час зупинився. Це було так страшно