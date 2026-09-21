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Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета

Київ • УНН

 • 998 перегляди

На початку 1990-х озброєний чоловік викрав авто Крістін Тейлор і сумку. Наслідки нападу переслідували акторку роками.

Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета

Американська акторка Крістін Тейлор розповіла, що на початку 1990-х років у Лос-Анджелесі озброєний чоловік викрав її автомобіль, погрожуючи пістолетом. Про пережитий напад та його наслідки зірка розповіла в подкасті "We're Still Here, Honey", повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

За словами 55-річної акторки, вона перебувала разом зі своїм другом і сусідом Девідом Прессманом. Напад стався близько 15:00 неподалік від їхньої квартири.

Була третя година дня. Детройт-стріт, біля бульвару Беверлі, ми жили там у квартирі, і нас пограбували під дулом пістолета

– згадала Тейлор.

Напад тривав лише кілька хвилин

Акторка розповіла, що припаркувала автомобіль і разом із другом вийшла з нього. Поруч зупинилася інша машина, з якої вийшов озброєний чоловік. Він наказав Прессману залишатися на місці, а Тейлор – віддати ключі.

Через протиугінний замок на кермі нападникам довелося покликати її назад, щоб вона його зняла. Після цього вони забрали також сумку акторки.

Мабуть, усе це сталося протягом півтори-двох хвилин, але здавалося, що час зупинився. Це було так страшно

– розповіла вона.

Тейлор зізналася, що тоді не зверталася до психотерапевта, а впоратися з пережитим їй допомагали друзі та родина. За кілька днів після нападу акторка отримала роль у фільмі жахів "Ніч демонів 2" 1994 року.

За її словами, зйомки несподівано стали для неї своєрідною терапією. Водночас наслідки пережитого залишалися з нею роками: побачивши людину, яка наближалася до автомобіля, Тейлор могла завмерти через страх повторення нападу.

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Степан Гафтко

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