Вибори у держдуму: понад 400 рейсів у москві затримали або скасували після атаки дронів
Київ • УНН
У москві через атаку українських дронів обмежили роботу чотирьох аеропортів. Понад 400 рейсів затримали, скасували або перенаправили.
У неділю, 20 вересня, у москві було затримано або скасовано понад 400 рейсів. Це сталось на тлі найбільшої, за заявами російської влади, атаки українських дронів на столицю рф під час виборів до держдуми, передає УНН.
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Через атаку тимчасово було обмежено прийом і виліт літаків у всіх чотирьох московських аеропортах - домодєдово, жуковському, внуково та шереметьєво.
російські авіакомпанії "аерофлот" і "победа" скоригували розклад: частину рейсів затримали, скасували або перенаправили в інші аеропорти.
Також було перекрито дорогу до аеропорту домодєдово. Пізніше рух відновили. У москві також вводилися обмеження на окремих вулицях та в районі капотні.
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