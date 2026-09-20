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Мінус півтори тисячі осіб: Генштаб розповів про втрати росії у війні за добу

Київ • УНН

 • 102 перегляди

За добу росія втратила 1 560 військових, 4 танки та 56 артсистем. Загальні втрати особового складу рф сягнули близько 1 517 990 осіб.

Мінус півтори тисячі осіб: Генштаб розповів про втрати росії у війні за добу

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 вересня сягнули близько 1 517 990 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 560 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також за добу Сили оборони знищили 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 2 засоби протиповітряної оборони противника.

Крім того, за добу росія втратила 1833 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 423 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні втрати росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 356 танків, 25 361 бойову броньовану машину, 50 067 артилерійських систем, 2 146 РСЗВ та 1 659 засобів ППО.

Також ворог недорахувався 442 літаки, 356 гелікоптерів, 525 965 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 111 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

Крім того, Силами оборони знищено 151 345 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 716 одиниць спеціальної техніки та 2 695 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.

Нагадаємо

У Третьому армійському корпусі заявили, що під час наступальної операції "Вівальді" у північній частині Донецької області вдалося завдати втрат елітному російському підрозділу БПЛА "Рубікон", через що його зняли з Лимансько-Борівського напрямку.

росія перейшла до нової фази тотальної війни проти України - The Economist18.09.26, 07:31 • 14856 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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