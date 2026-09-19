На Київщині внаслідок атаки рф загинули мама та двоє дітей
Київ • УНН
У Фастівському районі загинули мама, дівчинка та хлопчик. Пошкоджено будинки й авто, в одному з них сталася пожежа.
Внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі Київщини загинули мама та двоє маленьких дітей - дівчинка і хлопчик. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
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Також у Фастівському районі внаслідок атаки було пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.
Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія. Ворог вкотре забирає життя мирних людей і руйнує цивільні об’єкти. Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки
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