На Київщині внаслідок атаки рф загинули мама та двоє дітей

$44.6651.24
ukenru
19:33 • 2148 перегляди
Вибори до держдуми рф: "єдина росія"має 53,5% голосів, без вкидань не обійшлось
17:29 • 12577 перегляди
Вдруге за день: СБУ уразила реактивний "Герань-5" новим дроном-перехоплювачем Video
14:35 • 18767 перегляди
Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон
19 вересня, 11:51 • 21581 перегляди
Удари на тисячу кілометрів углиб рф: у Міноборони розповіли, як діпстрайки виснажують воєнну машину рфVideo
19 вересня, 10:32 • 21349 перегляди
Сили оборони уразили пункти управління дронами, полігон і склади росіян - Генштаб
19 вересня, 10:20 • 18097 перегляди
ГУР показало японській делегації компоненти балістичної ракети КНДРPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 09:46 • 16058 перегляди
Сценарій повторюється: захист лікаря Odrex знову заявив відвід судді
19 вересня, 09:30 • 15289 перегляди
Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо
19 вересня, 08:52 • 12887 перегляди
Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою
19 вересня, 08:32 • 11615 перегляди
Понад 115 тисяч людей залишили домівки через новий наступ хуситів у Ємені
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0.8м/с
78%
753мм
Популярнi новини
Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі19 вересня, 10:49 • 15770 перегляди
Втрати України становлять близько 27 тис. вбитими та пораненими щомісяця - Туск19 вересня, 11:01 • 10456 перегляди
Вибори до держдуми: спостерігачі повідомляють про перешкоджання роботі та аномалії явки19 вересня, 11:32 • 10370 перегляди
У Монако почали закривати банківські рахунки заможних росіян19 вересня, 12:00 • 14457 перегляди
Україна закликала закрити культурні центри "Русский дом" по світу: Сибіга озвучив заяву19 вересня, 12:21 • 6132 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 35060 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 53880 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 34006 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 48888 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 43091 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі19 вересня, 10:49 • 15803 перегляди
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto19 вересня, 08:47 • 17185 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь19 вересня, 06:32 • 19236 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto19 вересня, 05:52 • 24764 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 19677 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
С-300
Шахед-136
The Guardian
Фільм

На Київщині внаслідок атаки рф загинули мама та двоє дітей

Київ • УНН

 • 138 перегляди

У Фастівському районі загинули мама, дівчинка та хлопчик. Пошкоджено будинки й авто, в одному з них сталася пожежа.

На Київщині внаслідок атаки рф загинули мама та двоє дітей

Внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі Київщини загинули мама та двоє маленьких дітей - дівчинка і хлопчик. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

Також у Фастівському районі внаслідок атаки було пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.

Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія. Ворог вкотре забирає життя мирних людей і руйнує цивільні об’єкти. Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки

- заявив Ткаченко.

Нагадаємо

російські війська вдарили по приватному будинку в Балаклії на Харківщині. Загинули двоє людей, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Київська область
Харківська область
Балаклія