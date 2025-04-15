Окупанти обстріляли центральну частину селища Борова на Харківщині близько 12:35. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, навчальні заклади та транспортні засоби.
У Харківській області тривають роботи з побудови фортифікаційних споруд та кругової оборони Ізюма й Балаклії. Роботи виконуються за планом під контролем військових.
У Харківській області 4 людини згоріли живцем, 2 отримали опіки внаслідок лісової пожежі. Знищено понад 1000 будинків, евакуйовано 60 осіб. Причиною могли стати російські обстріли.
У полі виявлено універсальний модуль планерування та корегування з російської авіабомби. Правоохоронці зазначають, що такі боєприпаси низької якості використовуються для терору цивільного населення.
У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини з 1 серпня по 23 вересня через ворожі обстріли сталося близько 50 пожеж. Вогнем знищено 116 домогосподарств, 40 га сухої трави та 95 га лісової підстилки.
Внаслідок удару по Харкову ввечері 21 вересня постраждала 21 особа, серед яких троє дітей: 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка. Наразі госпіталізовано 8 людей.
На Харківщині горить 467,7 га, з них 324,7 га - ліси. Влада посилює заходи безпеки: готують плани евакуації, збільшують запаси для гасіння пожеж, забороняють склади горючих матеріалів біля лісів.
У Балаклії на Харківщині горить 1168 га лісу, загрози населеним пунктам немає. На Полтавщині біля села Мала Перещепина ліквідовують окремі осередки загоряння після локалізації масштабної пожежі.
На Харківщині другу добу триває ліквідація лісової пожежі поблизу Балаклії. Гасіння ускладнюється замінуванням лісу та вітром, залучено 85 рятувальників та 24 одиниці техніки.
Рятувальники ДСНС ліквідували лісову пожежу площею 43 га у Балаклійському лісництві Харківської області. Гасіння тривало понад 4 доби, верхової пожежі не допущено, постраждалих немає.
У Харківській області російські війська атакували автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" FPV-дроном. Двоє медиків-волонтерів загинули, ще троє цивільних отримали поранення.
У Балаклійському лісництві локалізовано лісову пожежу на площі 43 га. Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, залучено 59 осіб та 16 автоцистерн. Голова ОВА заявляє про навмисне знищення лісів ворогом.
За добу в Україні сталося 318 пожеж в екосистемах, знищивши понад 233 га. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська та Миколаївська області. ДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки.
У лісовому масиві поблизу Балаклії на Харківщині виникла пожежа, яка охопила 30 га лісу. У гасінні задіяні 72 рятувальника, 14 автоцистерн, 4 одиниці техніки та 12 саперів ДСНС.
Колишнього співробітника місцевої тепломережі в Балаклії Харківської області, який співпрацював з російськими окупаційними військами та брав участь у рейдах і репресіях проти цивільних, засуджено до 13 років позбавлення волі за колабораціонізм.
Мешканець Балаклії свідомо влаштувався на роботу в окупаційну адміністрацію, створив станцію зв'язку та ремонтував кабелі для окупантів.
Служба безпеки України попередила спробу фсб сформувати агентурну мережу у Харківській області для сприяння прориву російських диверсійних груп та збору розвідувальної інформації про оборону України.
За словами голови Харківської обласної Військової адміністрації, близько 100 осіб у Вовчанську були захоплені російськими військами, і їм не дозволили евакуюватися під загрозою розстрілу.
57-річний екс-мер Балаклії погодився співпрацювати з російськими окупантами під час тимчасової окупації міста і передав їм населений пункт, у зв'язку з чим йому були пред'явлені звинувачення в державній зраді.
У Харкові СБУ затримала колаборанта, який збирав матеріали та готував "інформаційні довідки", що прославляли російських окупантів та заперечували їхні воєнні злочини, для ток-шоу кремлівських пропагандистів на російських телеканалах.
У Балаклії Харківської області місцева мешканка співпрацювала з російськими окупантами, добровільно працюючи "головним бухгалтером відділу освіти" під час окупації.
Під час російського авіаудару по Дергачах, де росіяни застосували керовані авіабомби, окупанти цілились в електропідстанцію. Внаслідок удару постраждали 4 людей, серед них діти.
Внаслідок російського ракетного удару по Балаклії Харківської області поранення отримали 13 людей.
Російські війська обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області, спричинивши жертви та пошкодження цивільної інфраструктури, але обстрілів самого Харкова за минулу добу не зафіксовано.
Кількість жертв російського ракетного обстрілу Балаклії зросла до 11 поранених: окупанти влучили ракетою "Іскандер-М" у залізничний вокзал, коли там перебував потяг.
російська армія обстріляла Балаклію в Харківській області ракетою "Іскандер-М" з осколково-фугасною боєголовкою, поранивши 10 людей.
У зв'язку з ворожими обстрілами вносяться тимчасові зміни в рух приміських поїздів у Харківській області на сьогодні та завтра.
Внаслідок російської атаки по залізничному вокзалу у Балаклії поранено 10 осіб, пошкоджено будівлю вокзалу та електропоїзд.
Троє залізничників загинули і семеро отримали поранення в результаті масованих російських атак на "Укрзалізницю" в Донецькій області.
Вісім людей отримали поранення в результаті російського ракетного удару по залізничній станції Балаклія під час проходження пасажирського поїзда.