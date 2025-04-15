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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24801 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151967 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133941 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136539 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132826 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133271 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195671 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77432 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164526 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116649 перегляди

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Балаклія

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Окупанти вдарили по Боровій на Харківщині: пошкоджена адмінбудівля, учбові заклади

Окупанти обстріляли центральну частину селища Борова на Харківщині близько 12:35. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, навчальні заклади та транспортні засоби.

Суспільство • 2 січня, 13:20 • 27676 перегляди

Синєгубов про посилення оборони Ізюма та Балаклії: роботи йдуть за планом

У Харківській області тривають роботи з побудови фортифікаційних споруд та кругової оборони Ізюма й Балаклії. Роботи виконуються за планом під контролем військових.

Війна • 1 січня, 13:29 • 27790 перегляди

На Харківщині четверо людей згоріли живцем через лісову пожежу

У Харківській області 4 людини згоріли живцем, 2 отримали опіки внаслідок лісової пожежі. Знищено понад 1000 будинків, евакуйовано 60 осіб. Причиною могли стати російські обстріли.

Суспільство • 3 жовтня, 10:36 • 14213 перегляди

Правоохоронці показали, як виглядають "крила" російських авіабомб, якими росія щодня атакує Харків

У полі виявлено універсальний модуль планерування та корегування з російської авіабомби. Правоохоронці зазначають, що такі боєприпаси низької якості використовуються для терору цивільного населення.

Війна • 25 вересня, 19:24 • 56600 перегляди

На Чернігівщині з серпня через обстріли рф виникло 50 пожеж - ОВА

У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини з 1 серпня по 23 вересня через ворожі обстріли сталося близько 50 пожеж. Вогнем знищено 116 домогосподарств, 40 га сухої трави та 95 га лісової підстилки.

Війна • 24 вересня, 15:45 • 22705 перегляди

Вісім постраждалих госпіталізовано, одна жінка у важкому стані – в ОВА уточнили наслідки удару по Харкову

Внаслідок удару по Харкову ввечері 21 вересня постраждала 21 особа, серед яких троє дітей: 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка. Наразі госпіталізовано 8 людей.

Війна • 22 вересня, 06:27 • 32380 перегляди

На Харківщині зафіксували 115 пожеж: РВА доручили актуалізувати плани евакуації населення

На Харківщині горить 467,7 га, з них 324,7 га - ліси. Влада посилює заходи безпеки: готують плани евакуації, збільшують запаси для гасіння пожеж, забороняють склади горючих матеріалів біля лісів.

Суспільство • 20 вересня, 13:18 • 13647 перегляди

В Балаклії горить понад 1160 га лісу, на Полтавщині - окремі осередки загоряння

У Балаклії на Харківщині горить 1168 га лісу, загрози населеним пунктам немає. На Полтавщині біля села Мала Перещепина ліквідовують окремі осередки загоряння після локалізації масштабної пожежі.

Суспільство • 20 вересня, 12:25 • 26927 перегляди

На Харківщині другу добу триває масштабна лісова пожежа: гасити складно через замінування

На Харківщині другу добу триває ліквідація лісової пожежі поблизу Балаклії. Гасіння ускладнюється замінуванням лісу та вітром, залучено 85 рятувальників та 24 одиниці техніки.

Кримінал та НП • 19 вересня, 08:23 • 13429 перегляди

На Харківщині через 4 дні вдалось ліквідувати масштабну лісову пожежу

Рятувальники ДСНС ліквідували лісову пожежу площею 43 га у Балаклійському лісництві Харківської області. Гасіння тривало понад 4 доби, верхової пожежі не допущено, постраждалих немає.

Суспільство • 16 серпня, 12:54 • 15597 перегляди

На Харківщині окупанти атакували машину "Госпітальєрів" FPV-дроном, двоє медиків загинули

У Харківській області російські війська атакували автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" FPV-дроном. Двоє медиків-волонтерів загинули, ще троє цивільних отримали поранення.

Війна • 14 серпня, 14:56 • 29946 перегляди

Гасять другу добу: на Харківщині вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу

У Балаклійському лісництві локалізовано лісову пожежу на площі 43 га. Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, залучено 59 осіб та 16 автоцистерн. Голова ОВА заявляє про навмисне знищення лісів ворогом.

Кримінал та НП • 14 серпня, 12:13 • 13766 перегляди

318 природних пожеж сталося в Україні за добу: горять ліси та суха рослинність

За добу в Україні сталося 318 пожеж в екосистемах, знищивши понад 233 га. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська та Миколаївська області. ДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки.

Суспільство • 14 серпня, 08:00 • 16386 перегляди

Масштабна лісова пожежа біля Балаклії: горить 30 га лісу

У лісовому масиві поблизу Балаклії на Харківщині виникла пожежа, яка охопила 30 га лісу. У гасінні задіяні 72 рятувальника, 14 автоцистерн, 4 одиниці техніки та 12 саперів ДСНС.

Події • 13 серпня, 16:26 • 19005 перегляди

13 років за ґратами проведе колаборант з окупаційного "мвс рф", яке діяло після захоплення Балаклії

Колишнього співробітника місцевої тепломережі в Балаклії Харківської області, який співпрацював з російськими окупаційними військами та брав участь у рейдах і репресіях проти цивільних, засуджено до 13 років позбавлення волі за колабораціонізм.

Війна • 9 липня, 13:42 • 21122 перегляди

Налаштовував систему зв’язку окупантам: за фактом колабораційної діяльності підозрюється мешканець Харківщини

Мешканець Балаклії свідомо влаштувався на роботу в окупаційну адміністрацію, створив станцію зв'язку та ремонтував кабелі для окупантів.

Кримінал та НП • 19 червня, 16:02 • 14049 перегляди

Формував "групи підтримки" для прориву російських ДРГ до Харкова: викрито агента фсб

Служба безпеки України попередила спробу фсб сформувати агентурну мережу у Харківській області для сприяння прориву російських диверсійних груп та збору розвідувальної інформації про оборону України.

Війна • 23 травня, 08:22 • 52986 перегляди

Синєгубов: 100 людей, які залишились у Вовчанську росіяни фактично взяли в полон

За словами голови Харківської обласної Військової адміністрації, близько 100 осіб у Вовчанську були захоплені російськими військами, і їм не дозволили евакуюватися під загрозою розстрілу.

Суспільство • 21 травня, 14:30 • 19131 перегляди

На Харківщині судитимуть ексмера Балаклії, який "здав" місто окупантам: йому загрожує довічне

57-річний екс-мер Балаклії погодився співпрацювати з російськими окупантами під час тимчасової окупації міста і передав їм населений пункт, у зв'язку з чим йому були пред'явлені звинувачення в державній зраді.

Війна • 21 травня, 12:56 • 14583 перегляди

Збирала матеріали для рф-пропагандистів: у Харкові затримано колаборантку, яка працювала на кремлівські медіа

У Харкові СБУ затримала колаборанта, який збирав матеріали та готував "інформаційні довідки", що прославляли російських окупантів та заперечували їхні воєнні злочини, для ток-шоу кремлівських пропагандистів на російських телеканалах.

Кримінал та НП • 1 травня, 07:24 • 17631 перегляди

У Балаклії викрили колаборантку, їй оголосили підозру - прокуратура Харківщини

У Балаклії Харківської області місцева мешканка співпрацювала з російськими окупантами, добровільно працюючи "головним бухгалтером відділу освіти" під час окупації.

Війна • 27 квітня, 08:31 • 22331 перегляди

Авіаудар по Дергачах: росіяни цілили в електропідстанцію

Під час російського авіаудару по Дергачах, де росіяни застосували керовані авіабомби, окупанти цілились в електропідстанцію. Внаслідок удару постраждали 4 людей, серед них діти.

Суспільство • 26 квітня, 12:04 • 13896 перегляди

Атака рф на Балаклію: вже відомо про 13 поранених

Внаслідок російського ракетного удару по Балаклії Харківської області поранення отримали 13 людей.

Війна • 26 квітня, 10:24 • 17281 перегляди

По Харкову за добу без ударів рф, по області ворог бив ракетами і КАБами - ОВА

Російські війська обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області, спричинивши жертви та пошкодження цивільної інфраструктури, але обстрілів самого Харкова за минулу добу не зафіксовано.

Війна • 26 квітня, 05:57 • 17591 перегляди

Атака рф на Балаклію: кількість постраждалих зросла до 11

Кількість жертв російського ракетного обстрілу Балаклії зросла до 11 поранених: окупанти влучили ракетою "Іскандер-М" у залізничний вокзал, коли там перебував потяг.

Війна • 25 квітня, 19:07 • 74865 перегляди

Атака рф на Балаклію: попередньо, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М"

російська армія обстріляла Балаклію в Харківській області ракетою "Іскандер-М" з осколково-фугасною боєголовкою, поранивши 10 людей.

Війна • 25 квітня, 18:46 • 33714 перегляди

Через ворожі атаки внесено тимчасові зміни до руху приміських поїздів у Харківській області - “Укрзалізниця”

У зв'язку з ворожими обстрілами вносяться тимчасові зміни в рух приміських поїздів у Харківській області на сьогодні та завтра.

Суспільство • 25 квітня, 17:10 • 22378 перегляди

Внаслідок російської атаки по залізничному вокзалу у Балаклії постраждало 10 людей

Внаслідок російської атаки по залізничному вокзалу у Балаклії поранено 10 осіб, пошкоджено будівлю вокзалу та електропоїзд.

Війна • 25 квітня, 17:01 • 19955 перегляди

рф атакувала об’єкти “Укрзалізниці”: троє працівників загинули, семеро зазнали поранень

Троє залізничників загинули і семеро отримали поранення в результаті масованих російських атак на "Укрзалізницю" в Донецькій області.

Війна • 25 квітня, 16:45 • 23346 перегляди

Удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до 8

Вісім людей отримали поранення в результаті російського ракетного удару по залізничній станції Балаклія під час проходження пасажирського поїзда.

Війна • 25 квітня, 16:14 • 19746 перегляди