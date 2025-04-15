Збирала матеріали для рф-пропагандистів: у Харкові затримано колаборантку, яка працювала на кремлівські медіа

У Харкові СБУ затримала колаборанта, який збирав матеріали та готував "інформаційні довідки", що прославляли російських окупантів та заперечували їхні воєнні злочини, для ток-шоу кремлівських пропагандистів на російських телеканалах.