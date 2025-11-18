рф атакувала ракетами місто Берестин: 9 постраждалих, серед них 16-річний хлопець

У ніч проти 18 листопада росіяни завдали ракетних ударів по місту Берестин, Харківської області. Попередньо, постраждали 9 людей, серед яких 16-річний хлопець. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог наніс ракетні удари по м. Берестин. За попередньою інформацією, постраждали 9 людей, серед яких 16-річний хлопець - написав Синєгубов у своєму Telegram.

"На місці працюють підрозділи ДСНС, наслідки атаки уточнюються", - додав він.

Нагадаємо

Внаслідок російського обстрілу Харківської області у ніч з 16 на 17 листопада загинули 3 особи, 13 постраждали, серед них 4 дитини. Зруйновано житлові будинки, дитячий садок та підприємства в Балаклії, Харкові, Старовірівці та Лютівці.

