РФ атаковала ракетами город Берестин: 9 пострадавших, среди них 16-летний парень

В ночь на 18 ноября россияне нанесли ракетные удары по городу Берестин Харьковской области. Предварительно, пострадали 9 человек, среди которых 16-летний парень. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.

Враг нанес ракетные удары по г. Берестин. По предварительной информации, пострадали 9 человек, среди которых 16-летний парень - написал Синегубов в своем Telegram.

"На месте работают подразделения ГСЧС, последствия атаки уточняются", - добавил он.

Напомним

В результате российского обстрела Харьковской области в ночь с 16 на 17 ноября погибли 3 человека, 13 пострадали, среди них 4 ребенка. Разрушены жилые дома, детский сад и предприятия в Балаклее, Харькове, Староверовке и Лютовке.

Из-за атаки БПЛА возникли пожары в Днепре и районе - ОВА