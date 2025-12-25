$42.150.05
16:14 • 868 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
10:58 • 19843 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 21840 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 24329 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 19832 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 17926 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14135 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 52249 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 69081 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32810 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзивы
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 19824 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 52237 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 56104 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, представителями Президента Трампа. Обсуждались существенные детали работы и идеи для достижения длительного мира.

Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со специальным представителем Президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Главы государства, речь шла о некоторых существенных деталях работы, есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира, передает УНН.

Сегодня очень хорошо поговорили со специальным представителем Президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Спасибо за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством. Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и чтобы сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными

- сообщил Зеленский.

По его словам, обсудили некоторые существенные детали работы.

Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными

- подчеркнул Зеленский.

Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает24.12.25, 10:22 • 24344 просмотра

Глава государства добавил, что во время разговора вместе с ним были Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Андрей Сибига, Сергей Кислица, Игорь Брусило, Александр Бевз, и "вся наша дипломатическая команда выкладывается максимально".

Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно – не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру. Попросил также ребят передать наше поздравление для Президента Трампа и всей семьи Трампов с Рождеством. Спасибо! - резюмировал Зеленский.

Зеленский сообщил об обсуждении возможной совместной встречи после переговоров США и россии20.12.25, 18:25 • 4488 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина