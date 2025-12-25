Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со специальным представителем Президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Главы государства, речь шла о некоторых существенных деталях работы, есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира, передает УНН.

Сегодня очень хорошо поговорили со специальным представителем Президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Спасибо за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством. Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и чтобы сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными - сообщил Зеленский.

По его словам, обсудили некоторые существенные детали работы.

Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что во время разговора вместе с ним были Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Андрей Сибига, Сергей Кислица, Игорь Брусило, Александр Бевз, и "вся наша дипломатическая команда выкладывается максимально".

Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно – не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру. Попросил также ребят передать наше поздравление для Президента Трампа и всей семьи Трампов с Рождеством. Спасибо! - резюмировал Зеленский.

