Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая

Заявления Ирана о помощи со стороны россии и Китая в войне против США и Израиля могут быть частью политической игры и сигналом для сдерживания Запада. В то же время прямое военное вмешательство этих государств в конфликт пока маловероятно. Об этом в интервью УНН заявил эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

Заявления Ирана могут быть сигналом для США и их союзников

После начала новой эскалации на Ближнем Востоке иранские чиновники заявили, что россия и Китай якобы помогают Тегерану в противостоянии с США и Израилем. По мнению эксперта, такие заявления носят прежде всего политический характер.

Они могут быть направлены на то, чтобы продемонстрировать - Иран не останется в одиночестве в случае дальнейшего расширения конфликта.

Прежде всего нужно понимать, что заявления Ирана о поддержке со стороны россии и Китая могут быть политическим сигналом, направленным на сдерживание Соединенных Штатов и их союзников. Иранские власти пытаются продемонстрировать, что в случае дальнейшей эскалации конфликта страна не будет полностью изолированной. Она имеет партнеров среди государств, которые обладают серьезным экономическим, военным и политическим потенциалом - пояснил Желиховский.

По словам эксперта, речь идет не обязательно о прямом военном вмешательстве.

Поддержка может иметь различные формы. Это может быть передача разведывательной информации, технологий, компонентов для вооружений, экономическая помощь или политическая поддержка на международной арене. Даже такие элементы могут значительно влиять на ход конфликта - отметил он.

Россия имеет стратегическое партнерство с Ираном

Желиховский подчеркивает, что отношения между москвой и Тегераном значительно усилились после начала полномасштабной войны россии против Украины.

Именно тогда между двумя странами активизировалось военно-техническое сотрудничество.

Мы знаем, что россия и Иран имеют стратегическое партнерство, которое особенно укрепилось после начала полномасштабной агрессии россии против Украины. москва получала от Тегерана беспилотники, определенные технологии и помощь в сфере вооружений. Поэтому сейчас вполне логично предположить, что россия может поддерживать Иран в ответ - отметил эксперт.

В то же время он подчеркивает, что такая поддержка вряд ли будет масштабной.

Вряд ли мы увидим прямое военное вмешательство россии. Москва уже ведет войну против Украины и имеет ограниченные ресурсы. Открывать еще один большой фронт для нее было бы чрезвычайно рискованно - пояснил Желиховский.

кремль старается не испортить отношения с администрацией Трампа

Еще одним фактором, который сдерживает россию, эксперт называет политические отношения с Соединенными Штатами.

По его словам, кремль пытается использовать ситуацию для собственной дипломатической игры.

россия понимает, что прямое вмешательство на стороне Ирана означало бы полный разрыв отношений с Соединенными Штатами. А сейчас кремль пытается использовать отношения с администрацией Дональда Трампа в собственных интересах - отметил он.

Желиховский добавляет, что москва может использовать фактор Ирана как инструмент политического торга.

россия может демонстрировать готовность поддерживать Иран для того, чтобы усилить свои позиции в переговорах с США. Сигнал может быть таким: если не будет уступок по санкциям или другим вопросам, москва может нарастить помощь Тегерану - пояснил эксперт.

Китай старается действовать значительно осторожнее

Как отмечает Желиховский, позиция Китая в этом конфликте выглядит значительно сдержаннее, чем российская.

Пекин имеет большие экономические интересы на Ближнем Востоке, поэтому не заинтересован в масштабной войне.

Китай действует значительно осторожнее. Пекин имеет большие экономические интересы в регионе и стремится позиционировать себя как дипломатического посредника. Именно поэтому он старается избегать прямой военной помощи Ирану - отметил эксперт.

Он объясняет, что открытая поддержка Тегерана могла бы вызвать серьезную конфронтацию с США.

Если Китай начнет открыто поставлять оружие Ирану, это может привести к серьезному конфликту с Соединенными Штатами и поставить под угрозу экономические интересы Пекина. А для Китая это чрезвычайно важный фактор - пояснил он.

Пекин может оказывать косвенную поддержку

Вместе с тем, эксперт не исключает, что Китай может помогать Ирану косвенными способами.

Речь идет прежде всего об информационной и экономической поддержке.

Это может быть передача определенной информации, разведывательные данные, экономическая помощь или политическая поддержка в международных организациях. Китай может действовать очень осторожно, чтобы формально не нарушать баланс в отношениях с США - отметил Желиховский.

Он также обращает внимание, что Пекин сейчас готовится к возможным контактам с Вашингтоном.

Есть информация о возможном визите Дональда Трампа в Китай. Если конфликт на Ближнем Востоке обострится и США начнут обвинять Китай в поддержке Ирана, это может сорвать эти планы - пояснил эксперт.

Трамп может начать искать виновных

По мнению Желиховского, дальнейшая риторика президента США будет зависеть от развития войны. Если конфликт затянется, Трамп может начать обвинять другие страны в своих трудностях.

Если война затянется и результат не будет быстрым, Трамп начнет искать виновных. И тогда вполне возможно, что в его риторике появятся прямые обвинения в адрес россии или Китая — отметил эксперт.

Пока что, по его словам, ситуация выглядит иначе.

Сейчас мы видим довольно странную ситуацию: Трамп чаще критикует союзников по НАТО, чем россию или Китай. Но это может измениться в зависимости от того, как будут развиваться события - сказал он.

НАТО не обязано воевать на Ближнем Востоке

Эксперт также прокомментировал заявления Трампа относительно союзников по НАТО, которых он обвинял в недостаточной поддержке.

По мнению Желиховского, такие претензии не имеют юридических оснований.

НАТО - это прежде всего политический союз. Вооруженные силы предоставляют отдельные страны-члены, и каждое государство самостоятельно решает, участвовать ли в той или иной операции. Поэтому не может быть автоматического вовлечения НАТО в войну на Ближнем Востоке - пояснил он.

По его словам, многие европейские страны не готовы к участию в таком конфликте.

Например, Германия уже заявила, что не будет вступать в войну. Польша также не спешит с такими решениями, ведь для нее ключевым остается вопрос безопасности на восточном фланге НАТО и война россии против Украины - отметил эксперт.

Личный фактор в отношениях Трампа и Зеленского

Желиховский также обратил внимание на личный фактор в отношениях между Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда Китай и россия четко дают понять, что являются противниками США, это может открыть определенное окно возможностей для Украины, но риторика Трампа противоречит логике.

Определенное напряжение в отношениях между Трампом и Зеленским существует еще со времен первой президентской каденции Трампа. Тогда мы видели политические скандалы, связанные с процедурой импичмента, и имя Зеленского там также упоминалось - отметил он.

Эксперт считает, что некоторые заявления Трампа относительно Украины могут носить политический или даже популистский характер.

Часто такие заявления направлены на внутреннюю аудиторию в США или являются элементом политического пиара. Но они не всегда означают изменение стратегической политики Вашингтона в отношении Украины - говорит Желиховский.

Подытоживая, эксперт отмечает, что ситуация вокруг войны на Ближнем Востоке постепенно выходит за рамки регионального конфликта. Даже ограниченная поддержка Ирана со стороны таких государств, как россия или Китай, может существенно повлиять на баланс сил и усложнить быстрое завершение боевых действий.

По словам Желиховского, сейчас эти страны стараются действовать осторожно, не переходя черту прямого военного вмешательства. В то же время они могут использовать конфликт для усиления своих геополитических позиций и давления на США.

Мы видим, что конфликт на Ближнем Востоке постепенно превращается в более широкое геополитическое противостояние. россия и Китай могут использовать ситуацию для укрепления собственных позиций в мире и для давления на Соединенные Штаты. Но в то же время эти государства стараются не переходить ту черту, после которой конфликт может перерасти в прямое столкновение крупных держав - отметил эксперт.

Он добавляет, что дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть от продолжительности войны и реакции международного сообщества.

Если конфликт затянется, мы можем увидеть постепенное расширение круга государств, которые будут в него вовлечены — политически, экономически или даже военно. И тогда это уже будет не только ближневосточная война, а часть глобального геополитического противостояния - подытожил Желиховский.

