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На Кубе начали раздавать оружие гражданским из-за опасений вторжения США - СМИ

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Правительство Кубы раздает оружие гражданским из-за развертывания войск США вблизи острова. Граждан официально призвали готовиться к иностранному вторжению.

На Кубе начали раздавать оружие гражданским из-за опасений вторжения США - СМИ

Правительство Кубы начало раздавать оружие гражданским лицам и призвало население готовиться к возможному иностранному вторжению. Такие действия происходят на фоне сообщений о развертывании военной мощи США вблизи острова. Об этом сообщает венесуэльская газета Versión Final, передает УНН.

Угроза военного вмешательства снова всколыхнула улицы Кубы. На фоне развертывания военной мощи Соединенных Штатов вблизи острова, правительство Гаваны начало раздавать оружие рядовым гражданам, официально призывая их готовиться к неизбежному иностранному вторжению 

– пишет издание.

Как отмечается, напряжение усилилось после выступления государственного секретаря США на Капитолийском холме. Во время своего обращения он не дал четкого ответа относительно возможных дальнейших действий администрации США и масштабов потенциальных военных или иных мер в регионе.

Также, по информации издания, корреспондент Патрик Оппманн сообщил, что атмосфера неопределенности уже влияет на жизнь и в кубинской столице. Он рассказал, что государственные учреждения уже начали обсуждать вопросы работы в условиях возможного военного сценария.

В государственном здании, где расположены наши главные офисы, один из администраторов подошел к нам и спросил, понадобится ли нам офис во время вторжения 

– рассказал Оппманн.

Напомним

Куба отрицает закупку 300 дронов для атак на объекты США. Гавана называет эти обвинения поводом для санкций и возможной военной агрессии. 

Алла Киосак

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