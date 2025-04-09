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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29299 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Валерий Залужный

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В Британии открыли центр спасения львов, эвакуированных с украинской границы

Пять львов, эвакуированных из Украины, приютил Центр спасения львов в Англии. Животные, пережившие ужасы войны, сейчас в безопасности и адаптируются к новым условиям.

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США присоединяются к "оси зла" в разрушении мирового порядка - Залужный

Валерий Залужный во время выступления в Chatham House заявил о разрушении мирового порядка со стороны США. Он подчеркнул, что не только Россия, но и Америка участвует в этом процессе.

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Залужний получил новую дипломатическую должность - указ Президента

Президент Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем при Международной морской организации по совместительству. Назначение утверждено указом №151/2025.

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Залужный о своем возможном участии в выборах: "Сейчас главное - выстоять и сохранить государство"

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он отметил, что сейчас главная задача - выстоять и сохранить государство.

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Стармер прибыл в Киев, чтобы подписать историческое соглашение о "100-летнем партнерстве"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершил неанонсированный визит в Киев. Планируется подписание масштабного договора с Зеленским о сотрудничестве в сферах обороны, науки, энергетики и торговли.

политика • 16 января, 06:30 • 29209 просмотра

Diia.City Union Annual Gathering 2024: инновации и будущее украинского IT-сообщества

FAVBET Tech приняла участие в ежегодном мероприятии Diia. City Union Annual Gathering 2024 в Киеве как один из партнеров. На мероприятии обсуждали сотрудничество бизнеса с государством, перспективы искусственного интеллекта и возможности Diia.City.

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Материальные трудности, миротворцы и выборы: главные настроения украинцев в начале 2025 года

Масштабное социологическое исследование показало, что Залужный имеет 24. 29% поддержки избирателей, опережая Зеленского и Тимошенко. 73.4% украинцев выступают за мирные переговоры, а 89% считают направление развития страны неправильным.

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Залужный с Будановым лидируют в рейтингах доверия среди украинцев

По данным опроса InfoSapiens, наибольшее доверие украинцев имеет Валерий Залужный - 76,8%, за ним Буданов - 54,6% и Зеленский - 53%.

политика • 18 декабря, 18:07 • 32176 просмотра

"россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья": Дмитрий Кулеба о последствиях отказа Трампа от поддержки Украины

Бывший глава МИД предупредил об угрозе падения линии фронта и продвижения россиян к Днепру в случае прекращения поставок оружия США. Кулеба выразил сомнения относительно способности Европы компенсировать американскую помощь.

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«Для нас важно единство украинской молодежи» - Зеленский во время встречи со студентами

Президент Украины провел встречу с представителями студенческого самоуправления накануне Международного дня студента. Обсудили создание военных кафедр и привлечение молодежи к государственным институтам.

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Украина хотела бы договориться с Британией об обучении 5-7 тыс. студентов в год - Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил о планах обучения 5-7 тысяч украинских студентов ежегодно. Цель - подготовить новое поколение государственных служащих с другим отношением к законам и бизнесу.

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В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

В Кренвелле состоялась выпускная церемония третьей группы пилотов ВВС Украины. Посол Валерий Залужный поблагодарил Великобританию за поддержку и назвал обучение пилотов преимуществом над врагом.

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Залужный прокомментировал наступление ВСУ в курской области

Экс-главнокомандующий ВСУ Залужный считает, что наступление в Курской области свидетельствует о развитии военной науки Украины. Он подчеркнул, что оценку операции должны давать профессионалы после ее завершения.

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Ракетная программа, дроны и РЭБы: Зеленский рассказал детали о заседании Ставки

Президент Украины провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по производству и поставке оружия. Обсудили потребности армии, внутреннее производство, дроны, системы РЭБ и ракетную программу.

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Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента в 2025 году - The Economist

The Economist сообщает, что Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году из-за падения его рейтингов. Доверие к президенту снизилось с 80% до 45%, по данным американского Национального демократического института.

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"Украина имеет полное право отвечать на ракетные удары рф": Залужный на съезде Лейбористов

Валерий Залужный на съезде Лейбористской партии призвал обеспечить Украину новейшим оружием без ограничений. Он отметил право Украины наносить удары по военным целям в россии в ответ на российские атаки.

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Александр Сырский и Оксана Забужко стали почетными гражданами Киева

Киевский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин города Киева» 15 выдающимся киевлянам. Среди награжденных - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, писательница Оксана Забужко и другие выдающиеся деятели культуры, науки и военного дела.

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Залужный обсудил с послом США новые формы и методы ведения войны

Валерий Залужный встретился с Джейн Хартли для обсуждения новых правил и методов ведения войны. Посол поблагодарил США за поддержку Украины и отметил общие ценности свободы обоих народов.

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Посол Залужный сообщил об отправке в Украину из Великобритании конвоя из 50 автомобилей

Посол Залужный сообщил об отправке в Украину конвоя из 50 автомобилей, переданных британцами. Машины были пожертвованы или переданы через схему утилизации ULEZ для помощи Украине.

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«Результаты станут заметными на поле боя": Залужный раскрыл детали переговоров в Британии

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подвел итоги двухдневной работы на Саммите Европейского политического сотрудничества. Он провел важные встречи и переговоры, направленные на укрепление стратегического партнерства между странами.

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Продолжаю служить Украине: Залужный в Британии вручил копии верительных грамот и назвал приоритет в деятельности посольства

Бывший Главком Украины Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании, и его главным приоритетом остается победа Украины в войне против российской агрессии.

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Залужный начнет работу послом в Британии уже 10 июля - СМИ

Бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный вступает в должность посла Украины в Великобритании 10 июля.

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Залужный уже отправился в Великобританию - СМИ

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, выехал в Великобританию, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей в должности посла Украины в Соединенном Королевстве, сообщают информированные источники.

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Яхно о возможном повышении Мойсюка: как-то не очень хорошо пахнет

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Германия выкупит у США три пусковые установки HIMARS для Украины - Писториус

Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня HIMARS и передаст их Силам обороны Украины.

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