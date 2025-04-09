Экс-главнокомандующий ВСУ рассказал о создании штаба в Германии, где совместно с партнерами планировались контрнаступления и определялись потребности в оружии для украинской армии.
Вашингтон воспринял операцию Украины в курской области как нарушение доверия. Несмотря на это, поддержку не остановили, чтобы избежать гибели украинских военных.
Пять львов, эвакуированных из Украины, приютил Центр спасения львов в Англии. Животные, пережившие ужасы войны, сейчас в безопасности и адаптируются к новым условиям.
Валерий Залужный во время выступления в Chatham House заявил о разрушении мирового порядка со стороны США. Он подчеркнул, что не только Россия, но и Америка участвует в этом процессе.
Президент Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем при Международной морской организации по совместительству. Назначение утверждено указом №151/2025.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он отметил, что сейчас главная задача - выстоять и сохранить государство.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершил неанонсированный визит в Киев. Планируется подписание масштабного договора с Зеленским о сотрудничестве в сферах обороны, науки, энергетики и торговли.
FAVBET Tech приняла участие в ежегодном мероприятии Diia. City Union Annual Gathering 2024 в Киеве как один из партнеров. На мероприятии обсуждали сотрудничество бизнеса с государством, перспективы искусственного интеллекта и возможности Diia.City.
Масштабное социологическое исследование показало, что Залужный имеет 24. 29% поддержки избирателей, опережая Зеленского и Тимошенко. 73.4% украинцев выступают за мирные переговоры, а 89% считают направление развития страны неправильным.
По данным опроса InfoSapiens, наибольшее доверие украинцев имеет Валерий Залужный - 76,8%, за ним Буданов - 54,6% и Зеленский - 53%.
Бывший глава МИД предупредил об угрозе падения линии фронта и продвижения россиян к Днепру в случае прекращения поставок оружия США. Кулеба выразил сомнения относительно способности Европы компенсировать американскую помощь.
Президент Украины провел встречу с представителями студенческого самоуправления накануне Международного дня студента. Обсудили создание военных кафедр и привлечение молодежи к государственным институтам.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил о планах обучения 5-7 тысяч украинских студентов ежегодно. Цель - подготовить новое поколение государственных служащих с другим отношением к законам и бизнесу.
В Кренвелле состоялась выпускная церемония третьей группы пилотов ВВС Украины. Посол Валерий Залужный поблагодарил Великобританию за поддержку и назвал обучение пилотов преимуществом над врагом.
Экс-главнокомандующий ВСУ Залужный считает, что наступление в Курской области свидетельствует о развитии военной науки Украины. Он подчеркнул, что оценку операции должны давать профессионалы после ее завершения.
Президент Украины провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по производству и поставке оружия. Обсудили потребности армии, внутреннее производство, дроны, системы РЭБ и ракетную программу.
The Economist сообщает, что Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году из-за падения его рейтингов. Доверие к президенту снизилось с 80% до 45%, по данным американского Национального демократического института.
Валерий Залужный на съезде Лейбористской партии призвал обеспечить Украину новейшим оружием без ограничений. Он отметил право Украины наносить удары по военным целям в россии в ответ на российские атаки.
Киевский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин города Киева» 15 выдающимся киевлянам. Среди награжденных - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, писательница Оксана Забужко и другие выдающиеся деятели культуры, науки и военного дела.
Валерий Залужный встретился с Джейн Хартли для обсуждения новых правил и методов ведения войны. Посол поблагодарил США за поддержку Украины и отметил общие ценности свободы обоих народов.
Посол Залужный сообщил об отправке в Украину конвоя из 50 автомобилей, переданных британцами. Машины были пожертвованы или переданы через схему утилизации ULEZ для помощи Украине.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подвел итоги двухдневной работы на Саммите Европейского политического сотрудничества. Он провел важные встречи и переговоры, направленные на укрепление стратегического партнерства между странами.
Президент Зеленский заявил, что не хочет сравнивать главнокомандующих Сырского и Залужного, относясь к каждому с должным уважением, поскольку они выполняют свою работу на своих должностях.
Бывший Главком Украины Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании, и его главным приоритетом остается победа Украины в войне против российской агрессии.
Бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный вступает в должность посла Украины в Великобритании 10 июля.
Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, выехал в Великобританию, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей в должности посла Украины в Соединенном Королевстве, сообщают информированные источники.
Президент Чехии Петр Павел официально принял новых послов из Испании, Индии, Замбии и Украины, а Василий Зварич был назначен новым послом Украины в Чехии.
Блогер Елена Яхно опубликовала фото, на которой бывший командующий Сил ТРО Игорь Танцюра празднует свой день рождения в 2018 году с бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого подозревают в мошенничестве с многомиллиардными контрактами на поставку одежды и продовольствия для Вооруженных сил Украины.
Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня HIMARS и передаст их Силам обороны Украины.
Президент Зеленский обсудил ускорение поставок оружия от партнеров и достижения необходимых результатов имеющимися силами для противодействия наступлению россии на востоке.