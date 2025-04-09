Валерий Залужный

Яхно о возможном повышении Мойсюка: как-то не очень хорошо пахнет

Блогер Елена Яхно опубликовала фото, на которой бывший командующий Сил ТРО Игорь Танцюра празднует свой день рождения в 2018 году с бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого подозревают в мошенничестве с многомиллиардными контрактами на поставку одежды и продовольствия для Вооруженных сил Украины.