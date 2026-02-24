Зеленский ответил, рассматривает ли возможность увольнения Залужного
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет увольнять посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Он считает, что сейчас не время для политики.
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен увольнять посла Украины в Великобритании Валерия Залужного после резонансного интервью. Об этом Зеленский заявил в интервью ARD, передает УНН.
Я считаю, что сейчас не время для политики, потому что война. Свободное государство
На уточняющий вопрос, остается ли Залужный на посту посла, Зеленский ответил: "Наверное".
А что, сложилось впечатление, что я хотел его уволить?
Напомним
Бывший Главком ВСУ Валерий Залужный дал резонансное интервью, где рассказал о провале контрнаступления 2023 года из-за нехватки ресурсов и обысках СБУ в 2022 году, которые он расценил как акт запугивания. Он рассказал, что предупреждал Офис Президента о готовности вызвать военных для защиты командного центра.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публичное обсуждение деталей интервью Валерия Залужного неуместно, поскольку касается воюющей армии. Он не общался с Залужным после публикации.