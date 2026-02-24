$43.300.02
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 314 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 2630 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 6864 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 11037 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 12301 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 12260 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 20406 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13155 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31783 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Зеленський відповів, чи розглядає можливість звільнення Залужного

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не звільнятиме посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Він вважає, що зараз не час для політики.

Зеленський відповів, чи розглядає можливість звільнення Залужного

Президент України Володимир Зеленський не має наміру звільняти посла України у Великій Британії Валерія Залужного після резонансного інтерв’ю. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ARD, передає УНН

Я вважаю, що зараз не час для політики, тому що війна. Вільна держава 

- сказав Зеленський. 

На уточнююче питання, чи залишається Залужний на посаді посла, Зеленський відповів: "Напевно". 

А що, склалося враження, що я хотів його звільнити? 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Колишній Головком ЗСУ Валерій Залужний дав резонансе інтерв’ю, де розповів про провал контрнаступу 2023 року через нестачу ресурсів та обшуки СБУ у 2022 році, які він розцінив як акт залякування. Він розповів, що попереджав Офіс Президента про готовність викликати військових для захисту командного центру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що публічне обговорення деталей інтерв'ю Валерія Залужного недоречне, оскільки стосується армії, що воює. Він не спілкувався із Залужним після публікації.

Павло Башинський

