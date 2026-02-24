Зеленський відповів, чи розглядає можливість звільнення Залужного
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не звільнятиме посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Він вважає, що зараз не час для політики.
Президент України Володимир Зеленський не має наміру звільняти посла України у Великій Британії Валерія Залужного після резонансного інтерв’ю. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ARD, передає УНН.
Я вважаю, що зараз не час для політики, тому що війна. Вільна держава
На уточнююче питання, чи залишається Залужний на посаді посла, Зеленський відповів: "Напевно".
А що, склалося враження, що я хотів його звільнити?
Нагадаємо
Колишній Головком ЗСУ Валерій Залужний дав резонансе інтерв’ю, де розповів про провал контрнаступу 2023 року через нестачу ресурсів та обшуки СБУ у 2022 році, які він розцінив як акт залякування. Він розповів, що попереджав Офіс Президента про готовність викликати військових для захисту командного центру.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що публічне обговорення деталей інтерв'ю Валерія Залужного недоречне, оскільки стосується армії, що воює. Він не спілкувався із Залужним після публікації.